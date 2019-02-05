Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na berlinda

'BBB 19': crise de choro e irritação marcam véspera de paredão

Hana, Hariany e Rízia estão na berlinda
Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 12:58

BBB 19: Hana tem crise de choro em véspera do paredão Crédito: TV Globo/Reprodução
O clima foi de tensão na véspera do terceiro paredão do BBB 19. Hana, que foi indicada pela líder Carolina, não esconde sua frustração.
Nesta segunda-feira (4), a 'sister', que disputa permanência na casa com a Hariany e a Rizia, teve uma crise de choro e se irritou com Alan, com quem tem um affair no programa.
Hana viu uma conversa entre Alan e Carol e não gostou. "A Carol está te sondando, quer saber como eu estou só para saber o terreno. Não entra na dela, não tem nada que ficar falando", disse Hana aos prantos.
Na conversa com Carol, o 'brother' disse que Hana estava magoada com a indicação. "Alan, eu sei que deve estar sendo difícil para você o meu voto, mas eu acho que você tem uma cabeça bacana, que entende que isso é um jogo", disse a líder.
Ao indicar Hana, Carol usou como justificativa o veto aplicado por Hana, Hariany e Paula na semana retrasada e que a deixou fora da disputa pela liderança na ocasião.
Vale lembrar que Hana foi a primeira líder do programa. Na ocasião, mandou Gustavo para o paredão, que foi eliminado.
Além de Hana, estão no paredão Hariany, pela terceira vez, e Rizia, que ansiosa vai para a sua primeira berlinda.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados