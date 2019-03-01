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Surpresa

'BBB 19': confinados entrarão em paredão fake e eliminado ficará imune

No domingo, Tiago Leifert avisará que os participantes terão de indicar rapidamente alguém para o paredão

Publicado em 01 de Março de 2019 às 12:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2019 às 12:44
Crédito: TV Globo/Reprodução
O BBB 19 pregará uma peça nos confinados. De acordo com Tiago Leifert, haverá uma eliminação fake na próxima terça-feira (5). Isso porque os 'brothers' vão para um paredão do bem, e o público de casa vai votar em quem quer imunizar e não eliminar. Os emparedados, que serão escolhidos normalmente no domingo (3), só descobrirão que trata-se de uma pegadinha no momento em que for anunciado o então eliminado e ele não conseguir abrir a porta para deixar o reality.
No domingo, Tiago Leifert avisará que os participantes terão de indicar rapidamente alguém para o paredão. Haverá um sorteio e a pessoa selecionada terá de mandar direto para a berlinda a pessoa que estiver ao seu lado direito ou ao seu lado esquerdo. Com isso, um paredão de mentirinha estará formado, e a revelação ocorrerá dois dias depois.
Em compensação, de acordo com Leifert, o paredão pós-Carnaval será o pior da história do programa. Ele ainda não deu detalhes quanto à dinâmica da berlinda.
No programa desta quinta (28), os confinados iniciaram uma prova de resistência. Eles tinham de ficar com o braço erguido o máximo que conseguissem. Quem baixasse o braço, além de derrubar café, também estaria fora do jogo. Os cinco primeiros eliminados na prova teriam de ler imediatamente uma consequências e executar o pedido no mesmo momento. Todas as consequências seriam ruins para o competidor e influenciariam negativamente no jogo. 
O líder ganhará uma imunidade dupla e não poderá ser votado nem nessa nem na próxima semana. 

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