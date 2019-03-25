'BBB 19': Carol, Elana e Paula disputam preferência do público

Crédito: TV Globo/Reprodução

Carolina, Elana e Paula vão disputar a preferência do público no novo paredão do Big Brother Brasil 19, formado na noite deste domingo (24). O participante mais votado será eliminado na próxima terça-feira (26).

Rodrigo ganhou a imunidade da Gabriela, anjo da semana. "Ele e Alan foram os primeiros a me imunizar", justificou ela.

O líder Alan indicou Elana para sua primeira berlinda, já que antes a 'sister' só tinha ido para o primeiro paredão, em que todos os confinados participaram.

"Eu me dou muito bem com todo mundo. É difícil. Estou votando para me proteger mesmo no jogo. Meu voto vai na Elana", justificou.

Rodrigo, que teve consequência por ter sido um dos primeiros eliminados da prova do líder, teve que indicar alguém ao paredão e mandou a Paula.

Carolina, por sua vez, foi a escolhida pela casa, com quatro votos. A 'sister' ficou chateada com a indicação e perguntou para o apresentador Tiago Leifert quantos votos recebeu. O apresentador não responde, mas Gabriela revelou o voto nela disse que depois quer conversar com a colega.

"Ou era a Carolina ou era eu". Carolina dispara: "Não precisa conversar. Isso é um jogo". Gabriela diz que gosta da sister e que quer conversar com ela, mas Carolina volta a falar: "Não precisa justificar o injustificável".

QUEM VOTOU EM QUEM

Rodrigo votou em Carolina

Rizia vota em Carolina

Carolina votou em Rizia

Paula votou em Gabriela

Elana votou em Carolina

Hariany votou em Gabriela