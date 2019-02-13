'BBB 19': após eliminação, Diego rebate Hana e se diz bem resolvido

Crédito: TV Globo/Reprodução

Diego foi o eliminado do BBB 19 desta terça-feira (12), com 52, 47% dos votos do público. Em conversa com Ana Maria Braga no programa Mais Você desta quarta-feira (13), ele comentou sobre sua postura dentro da casa, o relacionamento que tem aqui fora e o conflito com Hana.

"A Hana é uma pessoa com personalidade muito forte", disse. "Sempre achei ela uma pessoa de muito difícil convivência. Não por ser uma pessoa ruim, mas de personalidade forte. É uma pessoa que se expressa muito."

Ele comentou o momento dentro da casa em que Hana o chamou de "Diega", e que posteriormente, disse que ele teria se ofendido por ter "masculinidade frágil". "Não me importo quanto a isso, sou muito bem resolvido", retrucou.

Diego diz ainda que não quis ser falso e que não teve problema com ninguém na casa. "Com as pessoas que eu não me identificava muito, eu não ficava perto. Acho que isso me prejudicou."

"Mas eu de forma alguma me aproximei por interesse. Me aproximei de quem achei que fosse parecido comigo", diz. "Tendo uma aliança com as pessoas, fica muito mais fácil."

Em relacionamento com Andressa fora da casa, com quem está junto desde o final de 2018, o ex-BBB diz que tinha "ciência de que não ia rolar nada" dentro da casa, e que controla bem os seus sentimentos. "Só tratava as meninas com respeito", diz. "Tentei ao máximo não expor ela [namorada]."

"É uma experiência única e você se conhece muito lá dentro", diz "Hoje em dia a gente vive no celular e não tem tempo para gente, então foi muito bacana", fala, sobre os dias de confinamento.