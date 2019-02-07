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Eliminada

'BBB 19': Alan agradece Hana e diz que a aguarda em Santa Catarina

Hana foi eliminada nesta terça-feira (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2019 às 13:12

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 13:12

Hana e Alan aproveitam cinema do líder no BBB 19 Crédito: TV Globo/Reprodução
Após a eliminação de Hana do BBB 19 nesta terça-feira (5), os brothers que ficaram na casa comentaram no Raio-X do dia sobre o paredão e o que esperam da próxima semana na casa.
Rízia e Hariany, que enfrentaram a berlinda junto a Hana, comemoraram a permanência, mas quem chamou a atenção foi o participante Alan.
O brother viveu um romance com Hana no pouco tempo que os dois ficaram juntos na casa, e lamentou a saída da sister no dia da eliminação.
Em seu Raio-X, ele agradeceu a carioca pelos momentos. "Hana, só tenho que te agradecer pela parceria. Te aguardo em Santa Catarina. Se cuida".
Após sua eliminação, Hana também comentou no programa Mais Você da Globo que gostou de Alan porque ele "reconhece seus privilégios de homem".
Com incertezas sobre o futuro de relacionamento, ela disse que combinou com o brother, ainda dentro da casa, de ir para Santa Catarina ao final do programa, e que ele também deve passar um tempo no Rio de Janeiro.
A influencer diz que seu tempo dentro do BBB "pareceram dois anos", e que respeita qualquer decisão que Alan venha a fazer dentro e fora da casa. "Não posso fazer nada. Olhando com uma visão mais crítica, é muito difícil", comentou sobre Alan possivelmente viver outro romance dentro da casa.
 

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