'BBB 18' terá paredão 'vai e volta' surpresa

Três participantes serão indicados a um paredão "vai e volta" surpresa neste- eles não sabem do paredão e nem de que haverá a possibilidade de dois brothers tentarem a sorte numa prova de repescagem. Eles serão informados, apenas, de que dois dos três emparedados serão "eliminados" do programa. Mas, na verdade, a votação será para escolher quem deve permanecer na casa.