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Adrenalina

'BBB 18' terá paredão 'vai e volta' surpresa

Apesar da informação ser confirmada pelo Gshow, ainda não há previsão para que esse paredão aconteça

Publicado em 01 de Março de 2018 às 12:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 12:45
Tiago Leifert Crédito: Reprodução/TV Globo
Três participantes serão indicados a um paredão "vai e volta" surpresa neste "Big Brother Brasil 18" - eles não sabem do paredão e nem de que haverá a possibilidade de dois brothers tentarem a sorte numa prova de repescagem. Eles serão informados, apenas, de que dois dos três emparedados serão "eliminados" do programa. Mas, na verdade, a votação será para escolher quem deve permanecer na casa.
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Os dois participantes menos votados não vão sair do jogo. Eles ficarão escondidos alguns dias em um quarto no andara de cima de casa e, após este período, os dois brothers participarão de uma prova no jardim - que será transmitida pela TV da sala para os outros jogadores - e, aí sim, o perdedor do desafio deixará o programa. 
Quem ganhar ainda volta para a casa imune ao paredão seguinte e terá o poder de indicar alguém para a possível eliminação.

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