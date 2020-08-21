BB fará repasse dos R$ 3 bilhões de socorro emergencial à Cultura

Fachada do Edifício Banco do Brasil na Asa Norte, Brasília Crédito: Fernando Bizerra/ Agência Senado

O auxílio será destinado a profissionais da área nos mesmos moldes do auxilio emergencial que foi concedido aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, ou seja, em três parcelas de R$ 600,00. Aqui também está prevista prorrogação desse pagamento. Os recursos serão ainda usados para subsidiar atividades, manutenção de espaços e um leque variado de necessidades relacionados à cultura.

O repasse acontecerá por meio de contas correntes abertas de forma massificada em nome de cada um dos 26 estados, além do Distrito Federal e dos 5,570 mil municípios brasileiros, e a transferência dos recursos por meio da integração do BB Gestão Ágil com a Plataforma + Brasil, do Ministério da Economia. O BB Gestão Ágil, de autoatendimento setor público, é o sistema utilizado para prestação de contas da destinação dos recursos e foi desenvolvido como solução aos clientes que efetuam repasses de dinheiro e precisam abrir contas e receber informações para acompanhar a execução financeira.