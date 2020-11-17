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Bárbara Labres lança 'Festinha Particular' com MC Don Juan

A produção assinada pela DJ e produtora com a Klab Label vem acompanhada de clipe repleto de coreografia gravado nos estúdios da Fit Dance
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 09:38

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 09:38

A DJ Bárbara Labres e MC Don Juan
A DJ Bárbara Labres e MC Don Juan Crédito: Ari Prensa/Divulgação
A DJ e produtora Bárbara Labres acabou de lançar seu mais novo single em parceria com o MC Don Juan, Festinha Particular. Após o sucesso de Hoje É Rave, que já ultrapassa 20 milhões de plays nas plataformas digitais e se mantém há 2 meses no top 200 do Spotify, Bárbara aposta em mais um funk rave que promete conquistar o público. A produção assinada por ela e pela Klab Label vem acompanhada de um videoclipe repleto de coreografia gravado nos estúdios da Fit Dance.
Essa parceria com a Bárbara foi um projeto muito legal que rolou e vocês vão se surpreender com a música e com o ritmo, que é um funk bem diferente!! Se preparem para dançar." adianta MC Don Juan.

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"Eu e o Don já curtiamos um o trabalho do outro. Um dia eu estava no estúdio e chamei ele para gravar comigo, deu super certo. No começo, era um brega funk mas algumas semanas antes do lançamento eu decidi transformar em um funk rave e deixar ela mais pra cima, ficou muito mais daora!" conta Bárbara.

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