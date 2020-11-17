Bárbara Labres lança 'Festinha Particular' com MC Don Juan

A DJ e produtora Bárbara Labres acabou de lançar seu mais novo single em parceria com o MC Don Juan, Festinha Particular. Após o sucesso de Hoje É Rave, que já ultrapassa 20 milhões de plays nas plataformas digitais e se mantém há 2 meses no top 200 do Spotify, Bárbara aposta em mais um funk rave que promete conquistar o público. A produção assinada por ela e pela Klab Label vem acompanhada de um videoclipe repleto de coreografia gravado nos estúdios da Fit Dance.
Essa parceria com a Bárbara foi um projeto muito legal que rolou e vocês vão se surpreender com a música e com o ritmo, que é um funk bem diferente!! Se preparem para dançar." adianta MC Don Juan.
"Eu e o Don já curtiamos um o trabalho do outro. Um dia eu estava no estúdio e chamei ele para gravar comigo, deu super certo. No começo, era um brega funk mas algumas semanas antes do lançamento eu decidi transformar em um funk rave e deixar ela mais pra cima, ficou muito mais daora!" conta Bárbara.