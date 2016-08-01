Banda Supercombo à procura da batida perfeita

Eu tento pensar em coisas extremas conversando. Pensar em Dillinger Escape Plan e maracatu, sabe? Como essas coisas conversariam? Como funcionaria esse encontro?. A frase, de autoria de Léo Ramos, vocalista e guitarrista do Supercombo, pode não fazer sentido, mas basta um play em Rogério, novo disco da banda, para que ela comece a ser desembaralhada.

A sonoridade sempre em transformação ganha novas camadas no disco  sinal da maturidade e de uma formação coesa que permite experimentos e inovações.

A banda, que passa por um processo de abrasileiramento desde o excelente Sal Grosso, de 2011, continua em busca da mistura perfeita entre peso e melodias pop grudentas 100% autorais. Eu tento fazer um lance torto, mas acessível. Fazer o cara que não curte essa coisa torta consumir isso sem nem saber, revela Léo.

Se falar em perfeição pode soar pretensioso, a banda consegue ao menos chegar perto de seu objetivo em músicas como A Piscina e o Karma, Bonsai, Grão de Areia, Embrulho e Rogério, que dá nome ao disco  todas elas, à moda Supercombo, com rimas difíceis e cheias de palavras de métricas complicadas como urucubaca, camundongo, intergaláctico etc. Tento escapar dos clichês, pegar palavras difíceis e colocar na música. Se você fica no meio termo fica palha.

Mas, afinal de contas, quem é Rogério? É o lado ruim da vida, do universo, da galáxia... Não queríamos chamar de diabo, capeta, sei lá, tenta explicar Léo, por vezes perdidos em suas milhares de ideias.

Rogério, a música, funciona, inclusive, como um desabafo do personagem. Quero um pouco de atenção / Já sofri demais amassando o pão / Nada justifica o ódio, canta Léo nos versos da canção.

Elas (as letras) meio que contam uma história. Se você jogar Rogério em cima das outras você cria um paradoxo monstro. A música é o mal de saco cheio de toda a culpa que colocam nele até nas outras músicas.

Convidados

Rogério, o disco, está cheio de participações: Gustavo Bertoni (Scalene), Lucas Silveira (Fresno), Raony e Keops (Medulla), Emily Barreto (Far From Alaska) e por aí vai. A maioria jovens nomes que fazem parte de uma cena que, apesar de discreta, já é impossível de ser ignorada.

Tem uma cena de rock bem forte... Chega a ser impossível você fugir de música boa. E o melhor é que estamos com espaço, conquistando um mercado novo dentro de um já saturado, pondera Léo com a autoridade de quem, desde a participação da banda no SuperStar, rodou o Brasil tocando. Só está difícil voltar a Vitória. Quero tocar aí, cara, completa.

Entre as participações mais inusitadas, Negra Li, que canta no single Lentes, Mauro Santana (Oficina G3), em Monstros, e o titã Sérgio Britto, em Eutanásia. Foi demais! é o cara que escreveu Epitáfio, que a gente tocou no programa e também tem uma letra boladona. Trocamos uma ideia, umas músicas e ele escolheu cantar essa.

"Rogério" - Supercombo

Independente, 12 faixas.