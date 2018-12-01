Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entrada franca

Banda Sinfônica Vale Música faz tributo a Tim Maia

Em evento gratuito, grupo apresenta hits do rei do soul neste sábado (1º), em Vitória

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 21:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2018 às 21:13
Do Leme ao Pontal, do soul à MPB, com direito a um bom passeio pela fase racional: é o que promete o show Viva Tim Maia, apresentado gratuitamente neste sábado (1º), às 20h, pela Banda Sinfônica Vale Música, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória.
Regido pelo maestro Eduardo Lucas, o espetáculo reúne cerca de 50 pessoas no palco. Formada por jovens de 11 a 20 anos atendidos pelo projeto social Vale Música, a banda sinfônica vai interpretar arranjos de Rafael Rocha e Deyvid Martins para as canções do maior nome do soul brasileiro.
Com o costume de convidar músicos do Estado para reforçar os concertos, desta vez Eduardo Lucas e a coordenação do projeto resolveram fazer diferente, apostando na formação de jovens cantores. A preparação vocal e as adaptações de arranjos ficaram por conta de Alza Alves, que chegou a ser backing vocal de Tim Maia.
Dessa vez, os cantores são todos nossos alunos. Resolvemos fazer uma audição interna, como se fosse um The Voice nosso, e assim selecionamos os quatro que vão cantar nesta noite, além de um outro aluno que cantará uma música como menção honrosa, explica o maestro.
Entre os solistas, estão Ariadne Bispo, Ingride Miranda, Deivid Magalhães, Elias Britto e Rubens Corrêa.
A escolha por homenagear o síndico do Brasil também veio da coordenação do projeto, que aproveitou o gancho dos 20 anos da morte de Tim, ocorrida em 1998.
Além de representar um período da história da música brasileira, ele foi um artista que trouxe gêneros musicais diferentes ao Brasil e os introduziu à nossa cultura. Isso faz com que Tim Maia tenha uma representatividade muito grande, ressalta Eduardo.
Para o maestro, o maior desafio em unir a obra do músico à dinâmica da banda sinfônica foi conseguir retratar a intensidade que Tim Maia tinha como marca registrada. Fazer com que crianças e adolescentes entendam essa intensidade e essa representação de sentimentos também foi outro desafio, mas estamos muito animados, super empolgados, confidencia o regente.
No repertório, estão hits de diferentes fases da vida do ícone, como Azul da Cor do Mar, O Descobridor dos Sete Mares, Bom Senso, Réu Confesso e Ela Partiu.
Banda Sinfônica Vale Música apresenta Viva Tim Maia
Quando: Sábado (1º), às 20h.
Onde: Centro Cultural Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Entrada gratuita. A retirada do ingresso deve ser feita na bilheteria do teatro neste sábado, a partir das 19h.
Informações: (27) 3298-7112.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados