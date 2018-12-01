Banda Sinfônica Vale Música faz tributo a Tim Maia

Do Leme ao Pontal, do soul à MPB, com direito a um bom passeio pela fase racional: é o que promete o show Viva Tim Maia, apresentado gratuitamente neste sábado (1º), às 20h, pela Banda Sinfônica Vale Música, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória.

Regido pelo maestro Eduardo Lucas, o espetáculo reúne cerca de 50 pessoas no palco. Formada por jovens de 11 a 20 anos atendidos pelo projeto social Vale Música, a banda sinfônica vai interpretar arranjos de Rafael Rocha e Deyvid Martins para as canções do maior nome do soul brasileiro.

Com o costume de convidar músicos do Estado para reforçar os concertos, desta vez Eduardo Lucas e a coordenação do projeto resolveram fazer diferente, apostando na formação de jovens cantores. A preparação vocal e as adaptações de arranjos ficaram por conta de Alza Alves, que chegou a ser backing vocal de Tim Maia.

Dessa vez, os cantores são todos nossos alunos. Resolvemos fazer uma audição interna, como se fosse um The Voice nosso, e assim selecionamos os quatro que vão cantar nesta noite, além de um outro aluno que cantará uma música como menção honrosa, explica o maestro.

Entre os solistas, estão Ariadne Bispo, Ingride Miranda, Deivid Magalhães, Elias Britto e Rubens Corrêa.

A escolha por homenagear o síndico do Brasil também veio da coordenação do projeto, que aproveitou o gancho dos 20 anos da morte de Tim, ocorrida em 1998.

Além de representar um período da história da música brasileira, ele foi um artista que trouxe gêneros musicais diferentes ao Brasil e os introduziu à nossa cultura. Isso faz com que Tim Maia tenha uma representatividade muito grande, ressalta Eduardo.

Para o maestro, o maior desafio em unir a obra do músico à dinâmica da banda sinfônica foi conseguir retratar a intensidade que Tim Maia tinha como marca registrada. Fazer com que crianças e adolescentes entendam essa intensidade e essa representação de sentimentos também foi outro desafio, mas estamos muito animados, super empolgados, confidencia o regente.

No repertório, estão hits de diferentes fases da vida do ícone, como Azul da Cor do Mar, O Descobridor dos Sete Mares, Bom Senso, Réu Confesso e Ela Partiu.

Banda Sinfônica Vale Música apresenta Viva Tim Maia

Quando: Sábado (1º), às 20h.

Onde: Centro Cultural Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Entrada gratuita. A retirada do ingresso deve ser feita na bilheteria do teatro neste sábado, a partir das 19h.