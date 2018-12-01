Banda Sinfônica Vale Música faz tributo a Tim Maia

Do Leme ao Pontal, do soul à MPB, com direito a um bom passeio pela fase racional: é o que promete o show Viva Tim Maia, apresentado gratuitamente neste sábado (1º), às 20h, pela Banda Sinfônica Vale Música, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória.
Regido pelo maestro Eduardo Lucas, o espetáculo reúne cerca de 50 pessoas no palco. Formada por jovens de 11 a 20 anos atendidos pelo projeto social Vale Música, a banda sinfônica vai interpretar arranjos de Rafael Rocha e Deyvid Martins para as canções do maior nome do soul brasileiro.
Com o costume de convidar músicos do Estado para reforçar os concertos, desta vez Eduardo Lucas e a coordenação do projeto resolveram fazer diferente, apostando na formação de jovens cantores. A preparação vocal e as adaptações de arranjos ficaram por conta de Alza Alves, que chegou a ser backing vocal de Tim Maia.
Dessa vez, os cantores são todos nossos alunos. Resolvemos fazer uma audição interna, como se fosse um The Voice nosso, e assim selecionamos os quatro que vão cantar nesta noite, além de um outro aluno que cantará uma música como menção honrosa, explica o maestro.
Entre os solistas, estão Ariadne Bispo, Ingride Miranda, Deivid Magalhães, Elias Britto e Rubens Corrêa.
A escolha por homenagear o síndico do Brasil também veio da coordenação do projeto, que aproveitou o gancho dos 20 anos da morte de Tim, ocorrida em 1998.
Além de representar um período da história da música brasileira, ele foi um artista que trouxe gêneros musicais diferentes ao Brasil e os introduziu à nossa cultura. Isso faz com que Tim Maia tenha uma representatividade muito grande, ressalta Eduardo.
Para o maestro, o maior desafio em unir a obra do músico à dinâmica da banda sinfônica foi conseguir retratar a intensidade que Tim Maia tinha como marca registrada. Fazer com que crianças e adolescentes entendam essa intensidade e essa representação de sentimentos também foi outro desafio, mas estamos muito animados, super empolgados, confidencia o regente.
No repertório, estão hits de diferentes fases da vida do ícone, como Azul da Cor do Mar, O Descobridor dos Sete Mares, Bom Senso, Réu Confesso e Ela Partiu.
Banda Sinfônica Vale Música apresenta Viva Tim Maia
Quando: Sábado (1º), às 20h.
Onde: Centro Cultural Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Entrada gratuita. A retirada do ingresso deve ser feita na bilheteria do teatro neste sábado, a partir das 19h.
Informações: (27) 3298-7112.