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RETORNO

Banda Los Hermanos avisa que está de volta e fará shows pelo Brasil

Turnê começa por Salvador, em 5 de abril, e será encerrada em 18 de maio, em SP; antes, terá show na Argentina

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 19:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 19:44
Los Hermanos voltam em 2019 Crédito: Divulgação
Em um post na página da banda Los Hermanos há um recado que chamou a atenção de meio mundo. Os rapazes se reúnem para uma nova empreitada, tendo uma agenda cheia. Será uma turnê pelo Brasil, começando por Salvador, em abril, e encerrando em São Paulo, em maio.
A seguir, a mensagem do grupo:
"É com o coração transbordando de alegria que anunciamos: vai ter Los Hermanos na estrada em 2019, sim! Após quase 4 anos distante dos palcos, mais uma vez é chegada a hora de matar as saudades e reencontrar fãs e amigos. Estamos aqui contando os dias para começar os ensaios e dar partida nessa jornada, no Lollapalooza Argentina. No Brasil, vamos nos apresentar em 9 cidades entre abril e maio. Conheça abaixo as datas e os locais. Nos vemos em breve!"?
Locais dos shows:
- 5/abril: Arena Fonte Nova, Salvador/BA
- 6/abril: Marina Park, Fortaleza/CE
- 12/abril: Centro de Convenções, Recife/PE
- 13/abril: Espaço Cultural, João Pessoa/PB
- 26/abril: Esplanada do Mineirão, Belo Horizonte/MG
- 27/abril: Arena Mané Garrincha, Brasília/DF
- 04/maio: Maracanã, Rio de Janeiro/RJ
- 10/maio: Pedreira Paulo Leminski, Curitiba/PR
- 18/maio: Allianz Parque, São Paulo/SP
Ingressos: www.eventim.com.br/loshermanos

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