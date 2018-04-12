Banda de São Gabriel da Palha comemora 30 anos com show de graça: Banda Municipal Tenente Jair da Luz Crédito: Banda Municipal Tenente Jair da Luz/Divulgação

Como 30 anos (três décadas!) não são três dias, a Banda Municipal Tenente Jair da Luz vai brindar a data, nesta sexta-feira (13), com um show em São Gabriel da Palha, no Norte do Espírito Santo, cidade onde foi fundada. O repertório da apresentação vai passear de dobrados militares até o tema da saga "Piratas do Caribe", "Moana" e - é claro - um sonoro "Parabéns pra Você".

A apresentação será exclusiva para comemorar as três décadas da banda e, na mesma ocasião, o grupo será homenageado com uma medalha pelos serviços culturais prestados à região Norte do Estado pelo prefeito de São Gabriel da Palha.

De acordo com o maestro da banda, Patrício Bandeira de Melo, de 39 anos, a melhor experiência de todos os 29 anos que está à frente do grupo é poder realizar um trabalho social que efetivamente seja útil para a sociedade. Ele avalia que o melhor sentimento é ver um jovem engajado com os estudos e com a música.

"A melhor coisa que existe é você poder tirar um menino do risco social de drogas, álcool e tudo o mais e que possa colocar ele na vida da música, centralizando essa mente, dando a oportunidade de ele seguir, se quiser, na profissão como músico", destaca ele. Patrício frisa que, por outro lado, também existem desafios: "As crianças são muito imediatistas. Querem tudo na hora que desejam e às vezes não têm a noção que tocar em uma banda é um trabalho de formiguinha", conclui.

Segundo o maestro, a banda quando aceita um jovem para integrá-la faz questão de acompanhar seu rendimento escolar e ter certeza de que aquela criança está matriculada. "Também ficamos de olho no comportamento do nosso músico durante as aulas e frequência", completa.

Gazeta Online, que entrou na banda quando ela foi fundada, em 1988, como aprendiz. "Depois de um tempo, precisou de um maestro e eu assumi", aponta. E, assim, está há 29 anos à frente do grupo. "Fiz a minha graduação em música, minha pós-graduação e amo o que eu faço", finaliza. Patrício destaca, com exclusividade à reportagem do, que entrou na banda quando ela foi fundada, em 1988, como aprendiz. "Depois de um tempo, precisou de um maestro e eu assumi", aponta. E, assim, está há 29 anos à frente do grupo. "Fiz a minha graduação em música, minha pós-graduação e amo o que eu faço", finaliza.

A BANDA

Fundada em 1988 pelo tenente Jair da Luz em São Gabriel da Palha, a antiga Banda Municipal mudou de nome em meados de 2014, quando seu fundador morreu. Desde então, passou a ser chamada de Banda Municipal Tenente Jair da Luz. Hoje, conta com cerca de 35 músicos com idades que variam entre 9 e 35 anos.

Todos os meses, o grupo se apresenta em São Gabriel da Palha ou em alguma cidade vizinha. Exemplo disso é a participação que a banda faz na festa de emancipação política de Pancas e da própria cidade em que foi fundada.

SERVIÇO

30 anos da Banda Municipal

Local: Prefeitura de São Gabriel da Palha (R. 14 de Maio, 159, Glória)

Data: 13 de abril (sexta-feira) às 11h