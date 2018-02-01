Banda de Linhares fecha ciclo com 'o último disco do ano'

Cainã e a Vizinhança do Espelho Crédito: Cainã Morellato/Divulgação

O último disco de 2017 foi de uma banda de Linhares. Cainã e a Vizinhança no Espelho lançou O Último Disco do Ano às 23h59 do dia 31 de dezembro de 2017. O disco de seis faixas foi disponibilizado no YouTube junto com um diário de bordo (um logbook, segundo Cainã) sobre o quão especial foi ano para eles.

Oficializada nos primeiros dias de 2017, a Vizinhança no Espelho veio do projeto solo do Cainã. Ele (vocal e guitarra) se uniu ao irmão Dan Morellato (guitarra), Hugo Rogério (bateria) e Antonio Mathias (baixo). Mesmo muito nova, a banda já tocou num dos maiores festivais do mundo, o Rock in Rio, quando foi pauta neste mesmo C2.

Foi uma experiência maluca, profissional. Tinha voo, horário pra tudo, uma equipe à disposição, lembra Cainã. Lançar o disco no último dia do ano foi uma maneira de encerrar esse ciclo que foi 2017 para a banda.

Assim como o álbum do projeto solo de Cainã, Morador do Mato (2015), O Último Disco do Ano foi gravado no apartamento do vocalista, em Linhares, Norte do Estado. Cainã, que havia produzido o Morador  totalmente sozinho, diz que pouca coisa mudou na forma de gravar de um para o outro, mas em termos de ideia e planejamento foi completamente diferente. Enquanto a produção do primeiro durou cerca de um ano, O Último  foi registrado em 15 dias  de 15 a 31 de dezembro.

Foram menos músicas (seu disco solo tinha 15 faixas)... São seis e uma delas já estava pronta. Mas foi muito intenso, pela época do ano em que a gente estava e pelo ano em que a gente estava. Tudo isso está refletido no que foi gravado.

INFLUÊNCIAS

Para gravar o seu primeiro disco, Cainã aprendeu tudo sobre o processo de gravação. Por conta disso, ele ajudou várias bandas de amigos de vários estilos diferentes a gravar seus trabalhos, o que está refletido em O Último Disco do Ano.

Além disso, outros artistas capixabas influenciaram muito tanto o disco quanto toda a carreira de Cainã. O principal deles é André Prando, que inclusive participa da quarta música do disco, Bem.

Eu me inspiro muito nessa galera da minha geração que sonha os mesmos sonhos, me inspiro muito neles. Quanto mais eu puder compartilhar com essa galera em shows, gravações e ideias, melhor. É o que eu gosto, é o que eu amo fazer, principalmente por serem da terra, revela Cainã, que também valoriza bandas de outras gerações em sua formação. Solana foi uma banda que entrou na minha vida numa época muito interessante. Eu percebi que eu podia compor em português sem soar brega, completa.

Mas nem tudo são flores; fazer música a partir do interior do Estado é difícil. Na parte de fazer música é tranquilo, mas na parte de pocar a música é complicado. Um dos principais fatores para isso, segundo Cainã, é a falta de um local para shows em Linhares. Tem pessoas de Linhares que só viram a gente em Vitória..

Ele acredita que a falta de reconhecimento é o maior problema. Não só do público, mas dos empreendedores. Chega beirar a falta de respeito (dos empreendedores).

FUTURO

A vontade com o lançamento do disco não era apenas fazer barulho ou mostrar o trabalho para o maior número de pessoas possível. Óbvio que a gente ama isso, a gente adora que as pessoas ouçam nossa música, isso é o que move a banda, diz, para se justificar em seguida. Vamos fechar o ciclo, vamos gravar essas músicas que são de agora, vamos fazer pela gente.

Agora, com o disco lançado e ciclo encerrado, Cainã pretende espalhar o disco, que já está disponível tanto no YouTube quanto em plataformas de streaming como Spotify e Deezer.

Vamos mostrar que a Vizinhança no Espelho é uma banda séria, que a gente ama e quer viver disso."

OUÇA O ÁLBUM:





"O Último disco do ano" - Cainã e a Vizinhança do Espelho

Independente, 6 faixas.