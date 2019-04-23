Banda capixaba se apresenta para produtores e especialistas no Rio

De hoje até domingo, dia 28 de abril, o Rio de Janeiro sedia mais uma edição do Rio2C, o mais relevante encontro de negócios do setor audiovisual no país. Neste ano, o evento tem reforço capixaba, com a presença da banda Auri, um dos novos nomes do cenário capixaba.

O evento é voltado a profissionais e entusiastas de audiovisual, música, mídia, ciência e tecnologia. Estarão presentes figuras como Charlie Brooker e Annabel Jones, responsáveis pela premiada série britânica “Black Mirror”; Kondzilla, criador e proprietário do maior canal brasileiro do Youtube (e terceiro do mundo); além de outros importantes nomes das áreas de criatividade e inovação.

O show da Auri será amanhã, dia 24, na programação destinada a artistas e bandas que se apresentarão ao vivo diante de uma comissão formada por 20 nomes, entre especialistas, produtores, jornalistas e programadores de rádio e TV do setor, além de uma plateia de executivos do mercado fonográfico.

“Inscrevi a banda no último dia do prazo. Duas ou três semanas depois fomos avisados de que tínhamos passado e ficamos muito felizes”, conta a tecladista Thaysa Pizzolato, que divide espaço com Everton Radaell (voz e guitarra), Danilo Galdino (guitarra e backing vocal), Bernardo John (baixo e backing vocal) e Bruno Miranda (bateria).

A apresentação é num formato de pocket show e tem a duração de 30 minutos. No evento, os shows enxutos entram na plataforma “pitching show”, uma adaptação do formato de sucesso das sessões de pitching de audiovisual, em que produtores de conteúdo apresentam seus projetos diante de uma plateia composta por profissionais renomados e com experiência para ajudar no desenvolvimento.

“Quem vai estar nos assistindo faz parte da comissão de música, que também selecionou um grupo de produtores, curadores de festivais... É uma galera diretamente ligada à música, então é um pouco diferente de um show comum. É um público bem específico, sabemos que a responsabilidade é um pouco maior”, destaca Thaysa.

A organização caracteriza o pitching show como uma grande porta para novos artistas. Na oportunidade, o quinteto capixaba vai apresentar um repertório que representa bem a banda, conforme Thaysa faz questão de frisar.