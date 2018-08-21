Banda capixaba se apresenta em festival dos Beatles em Liverpool

. Crédito: Clube Big Beatles/Divulgação

Liverpool, na Inglaterra, para um público que chega à casa das 400 mil pessoas. Trata-se de um festival dedicado à história da icônica banda britânica. Nele, vários grupos do mundo inteiro se reúnem para apresentações dedicadas a John, Paul, George e Ringo. Os capixabas farão o show que vai brindar os cinquenta anos do "The White Album" - famoso álbum dos Beatles, de 1968. Com 28 anos de formação, tocando Beatles Espírito Santo, Brasil e mundo afora, o Clube Big Beatles comemora mais uma conquista no próximo dia 28 de agosto: eles irão se apresentar, por duas horas seguidas, no Internacional Beatle Week, em, na Inglaterra, para um público que chega à casa das 400 mil pessoas. Trata-se de um festival dedicado à história da icônica banda britânica. Nele, vários grupos do mundo inteiro se reúnem para apresentações dedicadas a John, Paul, George e Ringo. Os capixabas farão o show que vai brindar os cinquenta anos do "The White Album" - famoso álbum dos, de 1968.

Percursionista do grupo, Edu Henning comenta que eles foram selecionados entre quase 150 bandas do mundo todo. "É uma honra, uma responsabilidade... Faremos um show de duas horas seguidas, o que já não é comum já que essas apresentações duram em média 45 minutos, e outros shows pela Inglaterra", afirma. Aproveitando mais uma ida a Liverpool, o Clube Big Beatles também fará outros quatro shows por lá: no lendário The Cavern Club, no dia 24, 25 e 27; e no Adelphi Hotel, no dia 27.

O convite, para ele, é fruto das apresentações constantes da banda em Liverpool, que já acontecem há 24 anos. "Então, por isso os shows já confirmados, também. Vamos para Inglaterra nesta quarta-feira (22) e voltamos na próxima semana já para prepararmos o próximo show no Espírito Santo", aponta.

Essa é uma honra diferenciada para a banda capixaba Edu Henning, percussionista do Clube Big Beatles, sobre a apresentação que durará duas horas

Segundo Edu, eles ficam satisfeitos com o reconhecimento e sabem, por isso, que estão fazendo um bom trabalho. "Todos nós ficamos malucos, por exemplo, na primeira vez que fomos a Liverpool, ou quando levamos a banda da Polícia Militar para tocar conosco na mesma cidade, ou ainda quando Paul McCartney veio se apresentar no Espírito Santo e fez questão de nos conhecer. A cada conquista é um novo desafio, comenta, dizendo: "É difícil você manter por tanto tempo um projeto, mas não vamos parar por aqui, também".

Apesar de já terem tocado as músicas do álbum antes, eles estão em um sistema de ensaios para se preparar para o exigente público que frequenta o festival. "Já tocamos antes, mas são cerca de 400 mil pessoas durante o festival que são altamente críticos, já que conhecem amplamente os Beatles e a história deles", revela.

PLACA "NA"

Há 20 anos a banda desenvolveu a placa "NA", que é distribuída ao público e erguida na hora do refrão de "Hey Jude". Essa ação de interatividade com a plateia ganhou a atenção da organização do International Beatle Week. "Eles viram isso por meio de vídeos que postamos nas redes sociais e querem registrar no programa oficial do evento que essa 'brincadeira' ficou famosa a partir dos shows de Liverpool que fazíamos e da nossa criação", afirma. Atualmente, outras bandas também adotaram a placa como uma forma de o público participar da canção, como conta Edu.