Banda 522 lança primeiro EP com show aberto na Rua da Lama

Responsáveis por uma das rodas de samba mais concorridas na Rua da Lama por anos, os integrantes da banda 522 lançam na noite desta terça-feira (6), o primeiro EP, batizado de "Amar é Bom", durante o projeto Som de Fogueira, no mesmo reduto boêmio-universitário onde se criaram. O evento tem entrada franca.

A mídia já está disponível no Spotify, e vem a público depois de um ano e meio de produção. Com quatro faixas, tem produção de Wanderson Lopez e Vinícius Gigante (responsável pela flauta, gaita e guitarra do grupo) e cumpre a função de imprimir a identidade da banda, influenciada por grandes nomes da música, como Ary Barroso, Dorival Caymmi e Tom Jobim.

"Somos mais um grupo buscando sua sonoridade. Apesar de já estarmos há muito tempo no mercado, agora trazemos uma coisa nossa, fruto do nosso amadurecimento", destaca um dos vocalistas, Flávio Borgneth.

A última canção do EP, "Vou Partir", foi escrita pelo bisavô de Flávio, o poeta maranhense Correa de Araújo. O choro inédito era lembrado apenas pela avó do músico, que balbuciou os versos pelo telefone. "Era uma música morta, que foi balbuciada por uma ligação, e fizemos os arranjos aqui", revela Flávio.

Lançamento 522 - "Amar É Bom"

Quando: Hoje, a partir das 20h.

Onde: Em frente ao Birita, na Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória.

Entrada franca.

Informações: (27) 99667-5682.