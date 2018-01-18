Baladas não faltam para esta quinta-feira. Confira a agenda cultural

Quinta-feira é dia de começar a aquecer as turbinas para se jogar nas baladas do fim de semana. Se liga na programação e divirta-se.





SHOW

Homenagem ao Rei

Como parte do projeto Viva a Região dos Vales e do Café, a Casa do Rei, em Cachoeiro de Itapemirim, recebe show de Zé Lopes cantando músicas de Roberto Carlos. A partir das 19h. Casa do Rei. Rua João de Deus Madureira, 13, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.

Xá da Índia

A Casa Verde recebe o show da banda Xá da Índia e de Gabriela Brown. O grupo traz seu groove, e a cantora terá um set especial com sambas. A partir das 19h. Casa Verde. Rua Cerqueira Lima, 97, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 99983-1765.

FESTA

Som de Fogueira

O projeto Som de Fogueira pega a estrada mais uma vez e chega a Guarapari para agitar a noite de hoje com a banda Brazil Dub e o músico Marco Túlio. Às 20h. Estação Verão no Siribeira Iate Clube. Rua Doutor Silva Melo, 2, Centro, Guarapari. Entrada gratuita. Informações: (27) 3261-3965.

Marco Túlio se apresenta no projeto Som de Fogueira Crédito: Eduardo Augreaves/Divulgação

BALADA

Fluente

Migas. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros de rosa); R$ 15. Informações: (27) 3311-5216.

Stone Pub

Hungover Verão. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (para os 100 primeiros); R$ 15. Informações: (27) 3019-8178.

Vitrine Music Bar

"Esbórnia Chic de Verã". Com o grupo SambAdm. A partir das 20h30. Vitrine Music Bar. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (dependendo da lotação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 3534-9790.

SambAdm se apresenta em Vila Velha Crédito: Rafael Nick/Divulgação

Clube Arci

Quintaneja. Às 19h. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha. Entrada: R$ 8 (meia); R$ 15 (inteira). Informações: (27) 3229-2352.

Liverpub

Quinta Blues com Like a Boss. Às 21h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20. Informações: (27) 99944-1204.

Correria Music Bar

Forreggae do Correria com Trio Clandestino + Raízes do Sertão (SP). Às 21h30. Av. Estudante José Julio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita (até 22h30); R$ 10.

Wanted Pub

Quinta Ouro B-Day, com shows de Mateus Matos & Murilo e Donato & Eduardo. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto. Entrada: R$ 12 (até 23h); R$ 20. Informações: (27) 3207-6561.

MÚSICA AO VIVO

Banda Ubando

Pop rock. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.

Diego Lyra

MPB. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99663-2104.

Alan Venturim

Variado. Às 20h. Barreiro Chopperia. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99810-4312.

Marcus Macedo

MPB e pop rock. Às 20h. Choperia Tropical. Rua Castelo Branco, 300, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99581-1449.

SambaRock

Samba rock. Às 20h30. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360.

Carol & Priscila

Sertanejo. Às 18h30. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita.

Banda Match Bronx

Rock. Às 21h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 20.

FESTIVAL

Degusta Beer

Festival de cerveja que reúne mais de 80 rótulos da bebida em stands exclusivos, além de food trucks. Às 20h, show com HellRoute. O evento rola no Boulevard Shopping. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.

EXPOSIÇÃO

Diário Visual

Mostra do artista Maik Douglas Cabral. Galeria Bendita Torreão, Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Visitação: das 14h às 21h. Até 25 de fevereiro.