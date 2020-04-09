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Coronavírus

'Bacurau' refaz cena para conscientizar público sobre pandemia

Diretores do filme postaram vídeo para incentivar isolamento social durante pandemia da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 11:50

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 11:50

Placa na entrada da fictícia Bacurau, do filme homônimo
Placa na entrada da fictícia Bacurau, do filme homônimo Crédito: Divulgação
Os diretores de Bacurau, Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho, postaram nesta quarta-feira (8) uma cena nova do filme que venceu o prêmio do júri no Festival de Cannes em 2019. O elenco do longa aparece no vídeo, que tem como intuito reforçar a importância do isolamento social em meio à pandemia do novo coronavírus.
"Mensagem de Bacurau pra quem viu e pra quem não viu o filme. #FiqueEmCasa. Saúde amor e paz", escreveu Mendonça.

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"Vamos fazer como no filme. Vamos imitar a arte. Bacurau se organizou e se livrou de uma tremenda presepada", diz o narrador na cena regravada. No vídeo, os atores também aparecem em suas casas pedindo que as pessoas fiquem em casa respeitando as recomendações de isolamento.
O assunto se tornou um dos mais comentados no Twitter.

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