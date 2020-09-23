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Música

Avril Lavigne anuncia live beneficente para outubro

Cantora fará show para arrecadar fundos para pessoas com doença de Lyme

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 17:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 17:54
A cantora Avril Lavigne
A cantora Avril Lavigne Crédito: Instagram/@avrillavigne
Avril Lavigne anunciou que fará um show ao vivo, pela internet, para arrecadar fundos para as pessoas com doença de Lyme.
Em fevereiro de 2019, a cantora usou o perfil dela no Instagram para publicar uma prévia da canção Warrior e falou sobre a luta dela contra a patologia.
"Esta é uma das primeiras músicas que eu escrevi para o álbum depois de Head Above Water. Ambos são sobre a batalha da saúde que continuo a lutar todos os dias. Espero que minhas músicas possam ajudá-lo a encontrar força, se você precisar", disse na ocasião.

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Agora, no dia 24 de outubro, ela fará a live beneficente em prol dos pacientes. A transmissão será composta por músicas de diversas etapas da carreira da canadense, incluindo singles do mais recente álbum.
"Como a doença de Lyme é uma pandemia global, mas não uma prioridade global, precisamos de toda a ajuda possível para erradicar a doença. Não sendo capaz de trazer meu show para todos pessoalmente este ano, achei que era um bom momento para nos divertirmos enquanto arrecadamos fundos", escreveu no perfil dela no Instagram.
Os ingressos estão sendo vendidos no próprio site da cantora.
Ver essa foto no Instagram

Im so excited to invite you to join me and some VERY special guests for #FightLyme, a virtual concert to benefit the Lyme community. 100% of the proceeds go to The Avril Lavigne Foundation and Global Lyme Alliance. Since Lyme disease is a global pandemic but not a global priority, we need all the help we can get to eradicate Lyme. Not being able to bring my show to everyone in person this year, I thought it was a good time to have some fun while we raise funds. Please join us on October 24. Tickets are on sale now at www.AVRILLAVIGNE.COM, along with an exclusive event t-shirt and a limited number of VIP Soundcheck passes! Your ticket purchase helps us save lives. See you at the show!

Uma publicação compartilhada por Avril Lavigne (@avrillavigne) em

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