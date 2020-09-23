Avril Lavigne anuncia live beneficente para outubro

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Im so excited to invite you to join me and some VERY special guests for #FightLyme, a virtual concert to benefit the Lyme community. 100% of the proceeds go to The Avril Lavigne Foundation and Global Lyme Alliance. Since Lyme disease is a global pandemic but not a global priority, we need all the help we can get to eradicate Lyme. Not being able to bring my show to everyone in person this year, I thought it was a good time to have some fun while we raise funds. Please join us on October 24. Tickets are on sale now at www.AVRILLAVIGNE.COM, along with an exclusive event t-shirt and a limited number of VIP Soundcheck passes! Your ticket purchase helps us save lives. See you at the show!