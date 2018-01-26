Autor de 'O Diário de um Nerd' fala sobre ser nerd nos dias de hoje

O escritor norte-americano Philip Osbourne começou escrevendo quadrinhos enquanto ainda estava na faculdade. Entre suas principais obras estão Jenna (com Jim Fern, Joe Rubinstein e Paul Di Anno, ex-vocalista do Iron Maiden) e o aclamado Touch (ilustrado por David Mack e Wellington Dias). Ele também escreveu Hollywood Noir, uma colaboração com Dario Gulli e ilustrado por Dick Giordano, além de artigos para revistas de cinema como a Empire.

Apesar desse currículo, a principal obra de Osbourne é Diário de um Nerd, que saiu no Brasil recentemente pela editora Ciranda Cultural com um formato no estilo Diário de um Banana e Querido Diário Otário. As páginas são rodeadas por ilustrações elaboradas por R. Procacci.

A obra conta a história de Philip Dick, um nerd extremamente inteligente, amante da cultura pop, porém tímido ao extremo e desajeitado com as garotas. Com o decorrer da história ele se encontra interessado por uma garota que não compartilha dos mesmo gostos que ele. Para conquistá-la, ele se vê obrigado a fingir ser um esportista.

Em entrevista, o autor fala sobre o livro, o bullying e, claro, sobre ser um nerd. Confira

O livro faz um comentário sobre o bullying nas escolas. Você acha que com a popularização a cultura pop esse tratamento mudou?

The Big Bang Theory trouxe a visão do nerd legal da mesma forma que o personagem principal da série Love, da Netflix. Community tornou os nerds especiais. Abed é especial porque é um adulto que ainda brinca com brinquedos.

A TV e o cinema ajudaram os nerds, mas não impediram o bullying, e esse não é seu objetivo. Agora, o mundo sabe que o nerd é especial, mas os valentões também sabem, e isso é mais uma razão para eles detestarem os nerds.

O livro tem um preocupação de explicar as referências citadas durante o texto, qual foi o objetivo dessa escolha?

Eu vivo de séries de TV, livros, quadrinhos e vídeo games. Eu cito, e sei que nem todas minhas referências são universais, o que não importa. O que importa é a história. Eu coloco muitas referências porque também sou um pouco como Peter Parker (quando eu vou visitar minha tia), um pouco como Thor (quando eu tenho que pregar um prego na parede), e como Brian Griffin, de Uma Família da Pesada, quando escrevo (em um episódio ele era um escritor de livros infantis...).

Os personagens secundários (amigos do Phil) são um dos pontos fortes da obra, eles são totalmente ficcionais ou têm influência da sua vida pessoal?

Cada personagem é real e, ao mesmo tempo, não é. Phil é real, como Elen e Teo; Big Mind Kill e a mãe são reais, mas na vida real todos são melhores. Na vida real Phil é um nerd geek... ele é um cara realmente talentoso com computadores... e, felizmente, para mim, na vida real eu posso vencê-lo no Playstation. Embora ocorra uma em cem vezes.

Eu também gosto de jogar torneios de FIFA com os amigos de Phil, e quando eu ganho eu viro um verdadeiro idiota... Devo dizer que talvez, o verdadeiro Phil, o nerd, seja eu. Ou talvez eu esteja apenas confuso... Parece que estou me tornando como Phil Dick, um romancista que confundiu suas histórias com a realidade. Mas, na minha história, Phil se chama Phil Dick! Oh, alguém me ajude!!! Que bagunça!

Qual a sensação de ver sua obra sendo traduzida em diversas línguas?

É uma coisa maravilhosa porque os tradutores melhoram meus livros e observam erros. Me sinto afortunado de ser publicado em vários países! Esta é a magia da cultura pop... É a ponte que une diferentes culturas. Se um garoto russo ri por causa do nerd, e um italiano e um brasileiro fazem o mesmo, isso é algo mágico e legal, e estou feliz por ser um dos fios que transporta uma energia tão boa. Minha citação pode não ser universal, mas a diversão é... E se meu livro é divertido, estou feliz!

Para terminar, o que é ser nerd?

Ser um nerd significa ser curioso e não ter medo de ser criança, mesmo aos 70. Eu bebo com a caneca do Flash, carrego a mochila do Caça-Fantasmas, uso as cuecas dos Simpsons, e dirijo somente se tiver usando a camisa do Justiceiro. Estou louco?! Eu sou apenas uma criança que sonha com os vídeo games, revistas e séries de TV.

Ser nerd significa ser corajoso e capaz de ver magia em um mundo que nem sempre é mágico.