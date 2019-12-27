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Cultura

Autor de 'Game of Thrones', R.R. Martin abre livraria

O autor de 'Game of Thrones' e produtor de televisão George R.R. Martin acrescentou uma nova função ao seu currículo, agora como dono de uma livraria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 14:16

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 14:16

O autor de "Game of Thrones" George R.R.Martin Crédito: HBO
O autor de "Game of Thrones" e produtor de televisão George R.R. Martin acrescentou uma nova função ao seu currículo, agora como dono de uma livraria. O escritor de fantasia abriu discretamente a Beastly Books, no mês passado, em Santa Fé, no Novo México, ao lado do cinema que ele reformou em 2013, informou o jornal Santa Fe New Mexican. A loja vende livros dele e de autores locais e mercadorias de "Game of Thrones".
Martin, um antigo morador de Santa Fé, escreveu em seu blog que abriu a livraria em parte porque o saguão de sua sala de exibição, o Jean Cocteau Cinema, era pequeno demais para exibir livros de autores visitantes.

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Em junho, o escritor ingressou em um coletivo de arte baseado no Novo México, conhecido como Meow Wolf. Ele atuará como "principal construtor de mundo" para uma instalação permanente dentro de casa multidimensional de Santa Fé.
Martin tornou-se mundialmente conhecido depois que sua série de romances "As Crônicas de Gelo e Fogo" inspirou "Game of Thrones", da HBO, cuja oitava e última temporada foi ao ar em maio.

SÉRIE

Derivada da franquia GOT, a nova série "House of the Dragon" deve ser lançada na HBO Max, em maio. Inspirada no livro "Fogo & Sangue", de George R. R. Martin, a atração se passará 300 anos antes dos acontecimentos da série original e vai focar na história da família Targaryen.

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