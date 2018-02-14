Autor de 13 Reasons Why é expulso de organização e acusado de assédio

Jay Asher foi expulso de organização e teve palestra cancelada Crédito: Reprodução | Youtube

O escritor Jay Asher, autor do sucesso "13 Reasons Why", livro transformado em série de TV, não faz mais parte do quadro da Sociedade de Autores e Ilustradores de Livros Infantis. O escritor foi expulso por violar o código de assédio da comunidade. A decisão foi tomada no ano passado, mas só veio à tona após as repercussões do movimento #MeToo, que denuncia assédios na indústria de entretenimento.

As acusações contra Asher surgiram a partir de um email anônimo. Lin Oliver, diretora-executiva da organização, explicou à "Associated Press" os motivos do afastamento do escritor, em decisão que também levou à expulsão do ilustrador David Diaz.

"Nós sempre fomos muito sensíveis a problemas com assédio sexual e temos uma política de tolerância zero. Mas, claramente, nossas políticas não previniram violações, então estamos aproveitando essa oportunidade para rever nossas diretrizes", esclareceu. A organização não revelou as práticas que Asher e Diaz mantiveram.

O escritor se defendeu das acusações em entrevista ao "Buzzfeed News" e revelou estar "assustado" com o descrédito em suas palavras. "Eu amo a organização, mas eles não decidiram me expulsar. Foi minha decisão, ainda que Oliver tenha me dito que o e-mail não continha nada relativo à Sociedade", afirmou Asher, que já teve uma palestra em Oklahoma cancelada por conta do problema.