Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Banido

Autor de 13 Reasons Why é expulso de organização e acusado de assédio

Jay Asher deixa Sociedade de Autores e Ilustradores de Livros Infantis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2018 às 17:38

Publicado em 14 de Fevereiro de 2018 às 17:38

Jay Asher foi expulso de organização e teve palestra cancelada Crédito: Reprodução | Youtube
O escritor Jay Asher, autor do sucesso "13 Reasons Why", livro transformado em série de TV, não faz mais parte do quadro da Sociedade de Autores e Ilustradores de Livros Infantis. O escritor foi expulso por violar o código de assédio da comunidade. A decisão foi tomada no ano passado, mas só veio à tona após as repercussões do movimento #MeToo, que denuncia assédios na indústria de entretenimento.
As acusações contra Asher surgiram a partir de um email anônimo. Lin Oliver, diretora-executiva da organização, explicou à "Associated Press" os motivos do afastamento do escritor, em decisão que também levou à expulsão do ilustrador David Diaz.
"Nós sempre fomos muito sensíveis a problemas com assédio sexual e temos uma política de tolerância zero. Mas, claramente, nossas políticas não previniram violações, então estamos aproveitando essa oportunidade para rever nossas diretrizes", esclareceu. A organização não revelou as práticas que Asher e Diaz mantiveram.
O escritor se defendeu das acusações em entrevista ao "Buzzfeed News" e revelou estar "assustado" com o descrédito em suas palavras. "Eu amo a organização, mas eles não decidiram me expulsar. Foi minha decisão, ainda que Oliver tenha me dito que o e-mail não continha nada relativo à Sociedade", afirmou Asher, que já teve uma palestra em Oklahoma cancelada por conta do problema.
A Netflix divulgou um comunicado à imprensa garantindo que a segunda temporada de "13 Reasons Why", prevista para este ano, não será impactada pela decisão. A empresa destaca que o autor não esteve envolvido com a produção.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 11,8 bilhões em fevereiro
Imagem de destaque
A bebê iraniana que sobreviveu a ataque de Israel que matou sua família – e virou símbolo no Irã
Imagem de destaque
O “passão” do gigante capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados