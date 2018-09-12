Atriz de 'O Predador' fala de crimes sexuais de colega de elenco

Olivia Munn falou sobre a polêmica envolvendo um ator com quem contracenou no filme O Predador. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, ela revela que enfrentou muitas dificuldades quando contou à Fox, produtora do filme, sobre os crimes sexuais cometidos por Steven Wilder Striegel no passado. "Honestamente, é desanimador ter que lutar tanto por algo que é tão óbvio para mim. Eu não sei por que isso tem que ser uma luta tão difícil. Foi muito importante para mim ter essa cena deletada", declarou.

A atriz Olivia Munn Crédito: Reprodução/Instagram @oliviamunn

A atriz disse que descobriu o histórico do ator no cadastro nacional de criminosos sexuais dos Estados Unidos e alertou a Fox em agosto deste ano. Como consequência, a produtora retirou uma cena do novo filme em que Striegel aparece, que estreia no dia 13 de setembro, nos Estados Unidos. Ainda segundo o site, os executivos da Fox não sabiam do histórico do ator quando o contrataram para compor o elenco do filme.

Em 2010, Steven Wilder Striegel foi declarado culpado por dois crimes sexuais: oferecer risco de ferir uma criança e seduzir uma menor de idade pela internet. Ele ficou preso por seis meses.