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Denúncia

Atriz de 'O Predador' fala de crimes sexuais de colega de elenco

Olivia Munn desabafou sobre as consequências da revelação à produtora do filme
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2018 às 11:57

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 11:57

Olivia Munn falou sobre a polêmica envolvendo um ator com quem contracenou no filme O Predador. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, ela revela que enfrentou muitas dificuldades quando contou à Fox, produtora do filme, sobre os crimes sexuais cometidos por Steven Wilder Striegel no passado. "Honestamente, é desanimador ter que lutar tanto por algo que é tão óbvio para mim. Eu não sei por que isso tem que ser uma luta tão difícil. Foi muito importante para mim ter essa cena deletada", declarou.
A atriz Olivia Munn Crédito: Reprodução/Instagram @oliviamunn
A atriz disse que descobriu o histórico do ator no cadastro nacional de criminosos sexuais dos Estados Unidos e alertou a Fox em agosto deste ano. Como consequência, a produtora retirou uma cena do novo filme em que Striegel aparece, que estreia no dia 13 de setembro, nos Estados Unidos. Ainda segundo o site, os executivos da Fox não sabiam do histórico do ator quando o contrataram para compor o elenco do filme.
Em 2010, Steven Wilder Striegel foi declarado culpado por dois crimes sexuais: oferecer risco de ferir uma criança e seduzir uma menor de idade pela internet. Ele ficou preso por seis meses.
No Twitter, a atriz se pronunciou sobre o motivo de ainda estar promovendo o filme: "Sou obrigada contratualmente. E pelo que estou vivendo, eu acho que eles preferem que eu não apareça. Faria todos respirarem melhor. Além disso, eu trabalhei duro nesse filme, assim como o restante do elenco e equipe. Agora que a cena foi deletada, eu acho que o público vai amar".

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