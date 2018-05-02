Atriz de 'The Crown' teria recebido indenização da Netflix por diferença salarial

Claire Foy como a rainha Elizabeth II, em The Crown Crédito: Divulgação/Netflix

A atriz britânica Claire Foy, que viveu a rainha Elizabeth II nas duas primeiras temporadas da série "The Crown", da Netflix, pode ter recebido uma compensação de até 200 mil libras dos produtores da série por conta de uma disparidade salarial.

A informação, não confirmada oficialmente pela Netflix, é do Daily Mail. A indenização vem após uma grande polêmica, quando os produtores Suzanne Mackie e Andy Harries revelaram, no mês passado, que Foy, a protagonista da série, recebia cerca de 29 mil libras a menos que seu colega de elenco Matt Smith, que viveu o príncipe Philip, marido de Elizabeth II. Na época, os produtores justificaram que o pagamento maior a Matt seria por sua fama, após ter protagonizado quatro temporadas de "Doctor Who".

Depois, além de uma desculpa oficial dos produtores e da Netflix, foi assegurado de que agora em diante, ninguém mais vai ganhar mais que a intérprete da rainha em "The Crown". A partir da terceira temporada, Olivia Colman, de "Broadchurch", e Tobias Menzies, de "Game of Thrones", vão assumir os papéis de Elizabeth e Philip na série.