Ator Ezra Miller agride mulher na Islândia após 'brincadeira'

O ator Ezra Miller Crédito: Instagram / @iamezramiller

Ezra Miller, intérprete de Flash na Liga da Justiça, surpreendeu os fãs de todo o mundo no domingo, 5, após aparecer num vídeo no qual agride uma mulher em Reykjavik, capital da Islândia.

Segundo a pessoa que postou a gravação no Twitter, Miller estava conversando com a jovem sobre uma cicatriz que ganhou durante uma cena de ação. Ela, então, brincou dizendo que conseguiria vencê-lo numa luta, mas o que não imaginava era que o ator levaria a brincadeira a sério.

Após a provocação bem-humorada, Miller perguntou em tom rude, enquanto a jovem sorria: "Você quer brigar?". Em seguida, ele a agarrou pelo pescoço e a jogou no chão repetindo a pergunta. Após a agressão, disse: "aprenda". O vídeo foi assistido por mais de 3,6 milhões de internautas na rede social.

Ezra Miller alegou pelos stories do Instagram nesta segunda-feira, 6, que a cena foi tirada de contexto, mas até o momento desta publicação não deu detalhes.

Assista ao vídeo:

I have rewatched this video of Ezra Miller choking a woman like 50x lmfao this is yall tone deaf cop sympathizingstyle stealing narcissistic white icon? #EzraMiller pic.twitter.com/LA1PNZCIQt — Ren(aissance) (@Hood_Vampire) April 5, 2020

Uma jovem islandesa não identificada contou pelo Twitter que a violência de Ezra Miller não ´foi momentânea. Segundo ela, o ator é amigo de seus amigos e presenciou cenas de arrogância por parte dele durante uma confraternização,

"Ele simplesmente taca o f*** para todo mundo. Eu não sabia quem ele era quando o encontrei e ele foi muito arrogante. Quase me insultou por eu não saber quem ele era. Mais tarde, meu namorado e alguns amigos mostraram para o Ezra um clipe de música que fizeram, e ele gostou. Então meu namorado disse que ele poderia fazer um vídeo ou alguma arte [para apoiá-lo]. Aí ele [Ezra] disse: 'Não, eu vou pegar sua ideia e fazer meu próprio vídeo. Eu tenho seguidores, você não'", relatou.

A jovem revelou ainda que, segundo conhecidos, ele já foi rude com o anfitrião de uma balada na Islândia ao se recusar a ir embora de manhã, quando a festa tinha acabado. "Ele estava gritando com os organizadores em um dos mais amados bares de Reykjavik. Ele não é mais bem vindo lá".