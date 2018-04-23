Ator de 'The Crown' fala sobre equiparação salarial na série

O ator Matt Smith, que interpretou o Príncipe Philip nas duas primeiras temporadas de The Crown, disse neste fim de semana que apoia a colega Claire Foy na recente polêmica envolvendo a produção da série.
No mês passado, em uma conferência em Israel, produtores revelaram que Smith ganhava mais do que Foy, a protagonista da série.
"Claire é uma das minhas melhores amigas, e eu acredito que nós devemos ser pagos de maneira igual e justa, e deve haver igualdade para todos. Eu a apoio completamente, e estou feliz de que isso foi resolvido e eles a compensaram, porque era isso que precisava acontecer", disse o ator ao The Hollywood Reporter, em Nova York.
Não ficou claro a que ele se referia. As produtoras (Netflix e Sony) ainda não se pronunciaram sobre o caso e nem informaram se algum tipo de compensação foi feito para Foy.
"Indo além, eu acho que devemos todos ter na cabeça que precisamos lutar para fazer isso melhor e ter um campo de jogo mais equilibrado para todos os envolvidos, não só na nossa indústria", acrescentou o ator.
Ele estava no Festival de Cinema de Tribeca apresentando o filme Mapplethorpe, no qual interpreta o polêmico fotógrafo.