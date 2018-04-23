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Ator de 'The Crown' fala sobre equiparação salarial na série

No mês passado produtores revelaram que Smith ganhava mais do que Foy, a protagonista da série

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 20:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 20:36
O ator Matt Smith, que atuou em The Crown, é a favor da equiparação salarial de gêneros Crédito: Divulgação
O ator Matt Smith, que interpretou o Príncipe Philip nas duas primeiras temporadas de The Crown, disse neste fim de semana que apoia a colega Claire Foy na recente polêmica envolvendo a produção da série.
No mês passado, em uma conferência em Israel, produtores revelaram que Smith ganhava mais do que Foy, a protagonista da série.
"Claire é uma das minhas melhores amigas, e eu acredito que nós devemos ser pagos de maneira igual e justa, e deve haver igualdade para todos. Eu a apoio completamente, e estou feliz de que isso foi resolvido e eles a compensaram, porque era isso que precisava acontecer", disse o ator ao The Hollywood Reporter, em Nova York.
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Não ficou claro a que ele se referia. As produtoras (Netflix e Sony) ainda não se pronunciaram sobre o caso e nem informaram se algum tipo de compensação foi feito para Foy.
"Indo além, eu acho que devemos todos ter na cabeça que precisamos lutar para fazer isso melhor e ter um campo de jogo mais equilibrado para todos os envolvidos, não só na nossa indústria", acrescentou o ator.
Ele estava no Festival de Cinema de Tribeca apresentando o filme Mapplethorpe, no qual interpreta o polêmico fotógrafo.

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