Ator da Globo vai dar curso de interpretação em Vila Velha

Renan Monteiro: ator da Globo vai dar curso em Vila Velha neste mês Crédito: Arquivo pessoal/Gazeta Online

Quem quer ter um treinamento com um ator que passeia com o talento da TV ao teatro pode ficar atento a esta data: 17 e 18 de março. Nesse período, Renan Vermelho, que já participou de novelas que marcaram época da TV Globo, vai ministrar workshop com duração de 10 horas e certificado.

"A pessoa que participar vai aprender desde as questões da interpretação da personagem até como funciona a aparelhagem de uma gravação, entre filmadoras e iluminação", comenta. Em entrevista ao Gazeta Online, o ator também detalha que comenta um pouco sobre a própria carreira e faz questão de abordar a atual situação do mercado de trabalho.

Renan, que tem suas origens marcadas em uma companhia de teatro, até hoje contracena nos palcos. Atualmente, ele está com uma peça em cartaz e outra que deve ser lançada em breve. "Na TV, também, já tenho novos projetos, mas ainda não tenho nada acertado para divulgar", completa.

De acordo com o ator, é a primeira vez que ele virá ao Espírito Santo ministrar um curso, mas que já foi surpreendido pelas belezas da Capital. Isso porque Renan já esteve em Vitória com uma peça dessa mesma companhia de teatro que integra até hoje. "Tenho certeza de que o curso será proveitoso e estou acompanhando um movimento nas redes sociais de gente que me acompanha nas novelas", diz, ele que teve papeis em "Caminho das Índias", "Cordel Encantado", "Passione", "Além do Horizonte", "A Regra do Jogo" e "Novo Mundo".

A atriz Eliza Rosa é capixaba, mas frequentemente contracena em novelas da TV Globo. "E foi lá que eu conheci o Renan e decidi fazer o curso aqui. Já temos gente interessada e muitas pessoas já até fecharam", completa.

"Quis fazer essa ponte para facilitar o acesso de gente com talento daqui que tem o sonho de ser atriz ou ator", justifica. Ela destaca que o importante é não desistir e avalia que o curso é uma boa forma de exercitar os requisitos necessários para ser um bom protagonista.

SERVIÇO

Workshop de verão "Curso de Ator" com Renan Monteiro

Quando: 17 e 18 de março, a partir das 9h

Onde: Teatro Municipal de Vila Velha (Praça Duque de Caxias, s/n)