PREMIAÇÃO

Associação Paulista de Críticos de Arte anuncia os melhores de 2018

Gilberto Gil e Marjorie Estiano estão entre os vencedores em dez categorias

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 15:48
Gilberto Gil recebeu o Grande Prêmio da Crítica Crédito: Reprodução/Instagram @gilbertogil
O cantor e compositor Gilberto Gil está entre os homenageados do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), que divulgou na terça, 11, a lista dos vencedores em dez categorias.
Ao lado de Gil, o rapper Marcelo D2 foi escolhido o artista do ano na categoria música popular. O grupo Racionais venceu como melhor show e a cantora Duda Beat foi eleita a revelação de 2018. Já a colorida arte que anuncia o álbum Ambulante, de Karol Conka, venceu na categoria capa.
Em Arquitetura, os jurados elegeram a Universidade Federal do ABC, como obra de arquitetura no Brasil. A homenageada da edição foi Rosa Grena Kliass, principal nome na arquitetura moderna e contemporânea, responsável por projetos como o do Parque da Juventude e pela reforma do Vale do Anhangabaú.
Nas Artes Visuais, a mostra Raiz, do polêmico artista Ai Weiwei, foi escolhida na categoria exposição internacional. Com autoria do chinês, a mostra segue está em cartaz na Oca até 20 de janeiro. No âmbito nacional, quem venceu foi Oito Décadas de Abstração Informação. A exposição reúne coleções de artistas do estilo abstrato e também está em cartaz no Rio, no Instituto Casa Roberto Marinho, até junho de 2019.
O cinema foi representado por Arábia, longa de Affonso Uchôa e João Dumans, eleito vencedor na categoria filme. A diretora Caroline Leone foi escolhia a melhor diretora, por Pela Janela, e Benzinho, de Karine Teles e Gustavo Pizzi, o melhor roteiro.
Na categoria dança, o espetáculo Melhor Único Dia, da São Paulo Companhia de Dança, foi escolhido a estreia do ano e João Carlos Couto foi homenageado por sua atuação no cenário paulista. Da mesma geração do produtor e curador, o ator Sergio Mamberti foi o condecorado na categoria teatro. Para o público infanto-juvenil, Que Monstro te Mordeu? venceu como melhor espetáculo de animação, com texto e direção de Carla Candiotto.
A competição também se mostrou clara nas produções para a televisão. O humor de Marcelo Adnet venceu pela criação do quadro Paródias dos Candidatos, nas eleições presidenciais. A atriz Marjorie Estiano foi escolhida por sua interpretação na série médica Sob Pressão, que já tem terceira temporada prevista para 2019. Ao lado dela, Fábio Assunção levou o prêmio por sua atuação na série Onde Nascem os Fortes, ambientada no sertão nordestino e que ainda teve no elenco nomes como Patricia Pillar e Alexandre Nero.
No rádio, Fábio Malavoglia, da Rádio Metrópolis, venceu como apresentador de entretenimento, e Salomão Esper, da Rádio Bandeirantes, foi o homenageado da categoria.
Já para a literatura, marcada por um ano de crises no setor, o livro Entre as Mãos (Record), de Juliana Leite, venceu como melhor romance. O autor Rodrigo Lacerda levou o prêmio na categoria contos/crônicas com Reserva Natural (Companhia das Letras).
A cerimônia de premiação aos artistas contemplados nesta edição está prevista para o primeiro semestre de 2019, ainda sem data confirmada.
VENCEDORES
Arquitetura

