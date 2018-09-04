Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TELEVISÃO

Assista ao teaser da última temporada de 'The Big Bang Theory'

Seriado chega ao fim neste ano e emissora oficial revela alguns detalhes dos próximos episódios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 20:23

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 20:23

Cena da série 'The Big Bang Theory' Crédito: Divulgação / WARNER CHANNEL
A rede de televisão norte-americana CBS anunciou o teaser da última temporada de The Big Bang Theory nesta terça-feira, 4. A série vai ao ar no dia 24 de setembro nos Estados Unidos, e será transmitida no Brasil em 7 de outubro pelo canal Warner Channel.
A emissora revelou que a lua de mel de Sheldon (Jim Parson) e Amy (Mayim Bialik) dá errado, enquanto Penny (Kaley Cuoco) e Leonard (Johnny Galecki) descobrem que são semelhantes ao pais de Amy.
Com 11 temporadas e 255 episódios, The Big Bang Theory é um dos seriados mais longevos da televisão e acumulou inúmeros prêmios e indicações desde a sua estreia, em 2007.
A sitcom conquistou o público com o perfil geek e socialmente desengonçado de Sheldon Cooper, eternizado pela expressão "bazinga", usada no final de suas piadas.
Veja abaixo o vídeo introdutório da temporada final:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
SXSW 2026: a tecnologia avançou e agora a questão é o que fazemos com isso
Imagem de destaque
MDB nacional diz que aposta na candidatura de Rose ao Senado no ES
Imagem de destaque
9 livros imperdíveis para ler em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados