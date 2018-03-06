"As Branquelas" pode ganhar sequência, revela ator Crédito: Reprodução/Divulgação

O ator Marlon Wayans, conhecido por seu papel como Marcus no filme "As Branquelas", revelou que conversa com seus parceiros a respeito de uma possível sequência do filme, considerado um clássico da comédia por muitos fãs, em entrevista ao programa Total Request Live, da MTV.

"As Branquelas 2' vai acontecer em algum tempo? Eu não sei. Mas há muito barulho acontecendo e muitas pessoas estão pedindo para fazermos, então eu e meus irmãos estamos falando. Então, se as coisas derem certo, nós esperamos fazer 'As Branquelas 2", respondeu, ao ser questionado sobre a possibilidade por uma mulher da plateia.