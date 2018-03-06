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Comédia

'As Branquelas' pode ganhar sequência, revela ator

Quem mais torce para mais um filme desse clássico da comédia?
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 12:13

Publicado em 06 de Março de 2018 às 12:13

"As Branquelas" pode ganhar sequência, revela ator Crédito: Reprodução/Divulgação
O ator Marlon Wayans, conhecido por seu papel como Marcus no filme "As Branquelas", revelou que conversa com seus parceiros a respeito de uma possível sequência do filme, considerado um clássico da comédia por muitos fãs, em entrevista ao programa Total Request Live, da MTV.
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"As Branquelas 2' vai acontecer em algum tempo? Eu não sei. Mas há muito barulho acontecendo e muitas pessoas estão pedindo para fazermos, então eu e meus irmãos estamos falando. Então, se as coisas derem certo, nós esperamos fazer 'As Branquelas 2", respondeu, ao ser questionado sobre a possibilidade por uma mulher da plateia.
O público presente ficou eufórico com uma possível continuação após quase 14 anos do lançamento do primeiro filme e aplaudiu a novidade.

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