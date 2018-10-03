Artistas capixabas fazem shows na 4ª edição da Mostra Sesc de Música

Uma verdadeira maratona de música autoral capixaba pode ser conferida do dia 3 a 6 de outubro, no centro de Vitória, durante a 4ª edição da Mostra Sesc de Música do Espírito Santo. No palco, de tudo um pouco. Música instrumental e MPB se misturam ao rock alternativo, ao eletrônico, ao samba e ao congo .

A cantora e compositora Ana Muller e o grupo Moreati abrem a primeira noite de apresentações, no dia 3 de outubro, no Sesc Glória. No repertório do grupo formado pelos músicos Izac Almeida (baixo), Luiz Alves (bateria e backing vocal) e Vitor Locatelli (guitarra e voz) estão as canções do disco de estreia recém-lançado, Algum Lugar.

Já Ana Muller prepara um show ao lado do guitarrista Felipe Duriez com canções do seu EP de estreia, lançado em 2017, e já adianta músicas do seu próximo álbum, que será lançado em 2019 com produção de Henrique Paoli. Todas as canções do novo disco já estão prontas. Então, vou apresentar algumas coisas novas só para galera ter uma ideia do que está por vir. Estamos fazendo a pré-produção toda aqui em Vitória. Passamos no edital da Oi Futuro e acho que vamos gravá-lo no Rio de Janeiro, adianta Ana.

Enquanto no primeiro EP as composições de Ana falam de um amor romântico, no novo trabalho, as letras giram em torno do amor próprio. É sobre saber quem você é, um encontro com você mesmo. Saber que você pode amar alguém quando você sabe quem você é. Eu já falava sobre isso, mas nesse álbum essas questões aparecem muito mais, diz a compositora capixaba, que conta não tirar do ouvido canções de Alceu Valença, Caetano, Zé Ramalho e Rita Lee durante a pré-produção.

Nascida em Ibatiba, interior do Estado, Ana começou a tocar violão ainda criança. As composições surgiram na adolescência. Na adolescência, Ana Muller tocou na banda Aurora. Foi com o término do grupo que resolveu seguir trajetória solo. Ela criou uma página e passou postar seus vídeos, que caíram no gosto do público.

Atualmente morando em Cariacica, Ana lançou seu primeiro EP pelo Selo Garimpo, braço fonográfico do site Brasileiríssimos, mas toda a euforia do primeiro EP veio junto com um momento mais grave de sua depressão.

A música foi essencial pro meu resgate, foi uma fuga até para lidar com a realidade à minha volta. Sempre fui meio impopular, então, a minha forma de expressão sempre foi a música. Convivi com a depressão por 13 anos e o EP saiu bem num momento mais delicado. O público me ajudou muito nessa troca de descobrir que eu não estava sozinha. E esse novo álbum tem a ver com essa fase, conta Ana.

Diversidade

Muitos artistas que se apresentam durante os quatro dias de evento no Sesc Glória possuem algum tempo de estrada, mas entre eles está Júlia Papel, cantora e compositora que começou a compor há apenas três anos. Ela sobe ao palco do Sesc no dia 5 de outubro.

Aos 23 anos, Júlia é estudante de Música na Ufes e há três anos começou a compor. Entre suas inspirações, os caminhos, o papel de ser uma cantora e o amor. Minhas canções falam sobre impressões que eu tenho e do meu cotidiano. Tem uma frase de que eu gosto muito que é o que estou buscando fazer com a música. A música, os símbolos, os músicos e a audiência são todos a mesma música tocadas em tons diferentes, diz. Julia.

Filha do músico Carlos Papel, Júlia aos 17 anos entrou para o quinteto vocal na Orchestra Pop&Jazz do Ifes e por lá permaneceu por cinco anos. Foi da Orchestra que veio boa parte da minha vocação musical, diz.

Tímida, ela prepara um show em formato trio, acompanhada de Potiguara Menezes e Edu Szajnbrum. Tenho pouca coragem. Já me apresentei algumas vezes informalmente, mas é a primeira vez que toco minhas canções em um teatro. Nunca tive uma carreira que posso dizer que é solo. Fiquei muitos anos na Orchestra Pop&Jazz e dois anos me apresentando em bares e eventos. É uma responsabilidade de levar à frente uma ideia, uma coisa que é minha, explica Júlia.

Júlia traz entre seus nortes musicais (além do pai, com quem já se apresentou diversas vezes) a MPB, de Gil, Caetano, Gal Costa, Tom Jobim e Djavan. Ela transita entre o popular e o regional e se inspira em poesias de Cecília Meirelles, Fernando Pessoa, Carlos Drummond.

No mesmo dia, Danilo Diniz se apresenta com sua mistura de congo, samba e xadado. Danilo apresenta obras do seu segundo CD, Erê, e canções de seu primeiro disco, De Frente Pro Mar.

Danilo, contrabalanceando Júlia, possui mais de 30 anos de carreira. Acho incrível ter essa oportunidade e essa abertura pra galera que já está na estrada, como o Danilo. Todos já estão na cena independente fazendo carreira, acho que sou a mais nova artista, acho incrível essa diversidade dessa mostra, completa Júlia.

PROGRAMAÇÃO

4ª Mostra Sesc de Música

Quando: de hoje até sábado (6), sempre às 20h.

Onde: Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia e comerciários) e R$ 6 (comerciantes e conveniados).





3 de outubro

Ana Muller

Moreati

4 de outubro

Cainã e a Vizinhança do Espelho

Fepaschoal

5 de outubro

Danilo Diniz

Júlia Papel

6 de outubro

Trio Aruanda