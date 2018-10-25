Artista plástico Sandro Novaes abre exposição 'Trato' em Vitória

Sempre envolvido com o desenho, o artista plástico capixaba Sandro Novaes viu-se em meio a uma virada durante a graduação: entrou praticando desenhos realistas e, depois de muitos estudos, questões e perguntas (muitas sem respostas), saiu fazendo desenhos geométricos e abstratos, focados na repetição, no gesto e na relação entre tempo e espaço.

É justamente o resultado da busca pelas descobertas trazidas pelos traços e linhas que o artista reúne na exposição Trato, aberta hoje, às 19h, na galeria Matias Brotas, em Vitória.

A mostra é fruto de uma análise da produção artística de Novaes, que buscou uma investigação prática e teórica sobre o desenho. Seu princípio investigativo esteve ligado à linguagem do desenho a partir de sua forma clássica: lápis sobre papel, que se desdobram no espaço real e se apresentam como desenhos, esculturas, instalações e objetos.

Trabalho com muitas linhas, linhas retas, formas geométricas, repetição e gestos. Teorizo e pesquiso muito. Essa busca pela linha reta é influenciada pela linha do horizonte, a mais reta que há. E nas repetições, muitas coisas se desdobram, detalha o artista plástico, atualmente doutorando em Artes na Universidade de Granada, na Espanha.

Durante as instalações da nova exposição, Novaes preparou um ponto específico para que o visitante seja um participante ativo da mostra. O artista criou desenhos no espaço, para que o observador se posicione em determinado local e enxergue uma linha que não se vê de outro ponto, chamada linha imaterial, já que não é desenhada e se forma por observação.

É uma linha que surge do encontro com outras linhas. Ela existe com uma demarcação, e eu faço com que os visitantes caminhem no espaço da exposição para notarem isso. O olhar constrói uma linha que não existe de fato, explica.

Histórico

Bacharel em Artes Plásticas e artista visual, Sandro Novaes trabalha com desenho, escultura, instalações e fotografia. É graduado na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), onde também tornou-se mestre em Nexos Entre Arte, Espaço e Pensamento. Atualmente, mora em Granada, na Espanha, onde fez outro mestrado, em Produção e Pesquisa em Arte, e cursa o doutorado.

Novaes estuda questões relacionadas ao entendimento e à compreensão do tempo, espacialidade e imaterialidade na prática do desenho contemporâneo.

Recentemente, o artista plástico também teve uma obra selecionada pelo diretor cultural Paulo Herkenhoff, para o acervo do Museu de Arte do Rio (MAR). Foi uma grata e inesperada surpresa. As galeristas da Matias Brotas levaram uma obra minha para a ArtRio e depois me contaram das impressões do Paulo, um crítico importante. Recebi a notícia com muita felicidade, é um grande reconhecimento, diz Novaes.

Ainda neste mês, o artista também participa da exposição que comemora os 20 anos do Museu Vale, em Vila Velha.

Exposição Trato

Visitação: De hoje (25) a 20 de janeiro de 2019. Visitação de terça a sexta, das 10h às 19h. Aos sábados, apenas com agendamento.

Onde: Matias Brotas Arte Contemporânea. Avenida Carlos Gomes de Sá, 130, Mata da Praia, Vitória.

Entrada gratuita.