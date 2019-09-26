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Arquidiocese de Teresina curte e comenta foto de modelo de lingerie

No comentário, a Arquidiocese publicou três emojis com corações, imagens de carinhas típicas das redes sociais

Publicado em 

26 set 2019 às 05:47

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 05:47

O perfil oficial da Arquidiocese de Teresina curtiu e comentou uma foto de uma modelo em que ela aparece usando uma lingerie sexy. Mesmo tendo apagado a curtida e o comentário, a imagem da página mostra as interações que foram feitas para a foto da moça.
No comentário, a Arquidiocese publicou três emojis com corações, imagens de carinhas típicas das redes sociais. A gafe causou uma repercussão negativa.
Perante isso, o perfil tornou público que houve um problema e fez um pedido de desculpas formal. "A Arquidiocese de Teresina vem a público informar que utiliza as mídias sociais para ampliar a sua ação evangelizadora e esclarece que um colaborador do Setor de Comunicação da Arquidiocese usou a conta do Instagram de forma equivocada, na última segunda-feira. Tão logo percebeu, corrigiu o erro e desculpou-se", diz a nota publicada no mesmo perfil.
A modelo em questão é mulher do cantor Iohannes. No Instagram dela, ele comentou de forma bem-humorada sobre a gafe. "Padre, não curte foto da minha mulher, não. Tudo o que é bonito é divino", disse.

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