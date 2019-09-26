Arquidiocese de Teresina curte e comenta foto de modelo de lingerie

Perante isso, o perfil tornou público que houve um problema e fez um pedido de desculpas formal. "A Arquidiocese de Teresina vem a público informar que utiliza as mídias sociais para ampliar a sua ação evangelizadora e esclarece que um colaborador do Setor de Comunicação da Arquidiocese usou a conta do Instagram de forma equivocada, na última segunda-feira. Tão logo percebeu, corrigiu o erro e desculpou-se", diz a nota publicada no mesmo perfil.