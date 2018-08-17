Aretha Franklin: 10 músicas para entender a Rainha do Soul

Aretha Franklin morreu aos 76 anos nesta quinta-feira, 16, em decorrência de um câncer no pâncreas. Enquanto seu legado e influência ultrapassam medidas materiais, é possível tentar entender seu desenvolvimento como intérprete e musicista por meio de suas gravações.
Separamos 10 canções para entrar no mundo de Aretha Franklin:
There Is a Fountain Filled With Blood (1956)
Gravada quando ela tinha apenas 14 anos, as marcas do gospel americano (gênero fundamental da música negra americana) estão presentes, bem como seu piano (e apenas um órgão acompanha).
It Ain't Necessarily So (1961)