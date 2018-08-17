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LUTO NA MÚSICA

Aretha Franklin: 10 músicas para entender a Rainha do Soul

De 'There Is a Fountain Filled With Blood', de 1956, até sua versão de 'Rolling in the Deep', de 2014, cantora estabeleceu paradigmas para a música ocidental

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 15:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 15:07
Aretha Franklin em uma de suas mais recentes apresentações em público Crédito: Reprodução/Instagram @sarae926
Aretha Franklin morreu aos 76 anos nesta quinta-feira, 16, em decorrência de um câncer no pâncreas. Enquanto seu legado e influência ultrapassam medidas materiais, é possível tentar entender seu desenvolvimento como intérprete e musicista por meio de suas gravações.
Separamos 10 canções para entrar no mundo de Aretha Franklin:
There Is a Fountain Filled With Blood (1956)
Gravada quando ela tinha apenas 14 anos, as marcas do gospel americano (gênero fundamental da música negra americana) estão presentes, bem como seu piano (e apenas um órgão acompanha).
It Ain't Necessarily So (1961)

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