ArcelorMittal abre inscrições para seleção de apoio a projetos sociais

Crédito: Divulgação/ArcelorMittal





Atenção, interessados em conseguir apoio para seus projetos de cultura, esporte, desenvolvimento comunitário, educação e saúde! A ArcelorMittal abriu, nesta quarta-feira (6), as inscrições para o processo que selecionará as iniciativas que receberão aporte no período 2019/2020. Elas são voltadas para projetos que contribuam para a transformação econômica e social das comunidades dos municípios de Serra, Vila Velha, Cariacica ou Vitória e vão até o dia 31 de julho.

Poderão participar da seleção, que é realizada a cada dois anos, iniciativas com foco no Desenvolvimento Comunitário, Educação, Saúde, Cultura ou Esportes, desenvolvidos por instituições não-governamentais, legalmente constituídas há pelo menos dois anos. O apoio beneficiará projetos que solicitem recursos financeiros de até R$ 100 mil para o período de 12 meses, com possibilidade de renovação por mais 12 meses.

Cada instituição poderá inscrever até dois projetos. A seleção será feita por uma comissão julgadora, selecionada pela ArcelorMittal Tubarão e que verificará o alinhamento de cada projetos com os conceitos, diretrizes e linhas de atuação do Programa InterAção, promovido pela empresa.

Além do apoio financeiro, a ArcelorMittal Tubarão oferece todo o suporte necessário para o cumprimento das metas, padrões e exigências previstas no contrato de patrocínio, tais como treinamento sobre prestação de contas no padrão da empresa, fornecimento de material impresso com diretrizes do treinamento, apoio técnico, dentre outros.

DETALHES DE CADA SEGMENTO

Desenvolvimento Comunitário

Consiste em ações capazes de promover a evolução social dos indivíduos e das comunidades, elevando-os a um estágio superior ao que antes se encontravam, com relação a: renda, profissionalização, emprego, conquistas populares em benefício da comunidade (projeto de lei, aprovação ou mudança de legislação), redução de taxas de criminalidade, redução de taxa de mortalidade infantil e redução de gravidez na adolescência.

Educação

Importante instrumento de promoção social, individual e coletiva, é considerada um elemento-chave para uma mudança de comportamento e melhoria da qualidade de vida. Os projetos apoiados visam contribuir com a evolução do desempenho na escola formal, através de atividades voltados para o esporte, arte e cultura e meio ambiente.

Saúde

Necessidade básica do indivíduo, essa linha envolve a parceria da ArcelorMittal Tubarão com instituições que atuem na prevenção e no tratamento de doenças, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida.

Cultura

Projeto que busca disseminar determinada manifestação artística e cultural, com objetivo de beneficiar um público-alvo vulnerável socialmente, contribuindo com a transformação social e ajudando na redução ou prevenção do aumento de índices de conflitos, drogadição, criminalidade e violência.

Esporte