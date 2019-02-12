Após vencer festival, Zé Maholics prepara lançamento de disco autoral

12/02/2019 - Banda Zé Maholics durante Festival Nacional de Bandas de Garagem, que aconteceu no mês passado, em Linhares Crédito: Jader Junior/Divulgação

Nascida das “music jams” entre amigos, a banda Zé Maholics tem conquistado espaço no cenário musical capixaba com sua música autoral. Foi exatamente assim, com composições próprias, que o grupo venceu o Festival Nacional de Bandas de Garagem, que aconteceu em Linhares e teve a participação de 30 bandas. A final foi nos dias 25 e 26 de janeiro, quando nove bandas disputaram R$ 30 mil em premiações.

Em segundo lugar ficou a banda Cainã e a Vizinhança do Espelho, de Linhares. Voltare, de Rio Claro, em São Paulo, conquistou a terceira posição e também levou o prêmio de Melhor Música Autoral com “O Rei”.

“Esse clima de festival sempre é muito legal. Nós conhecemos bandas de outras partes do Estado e foi bem legal porque nunca tínhamos tocado em Linhares”, diz o vocalista, Vinicius Hoffman.

O gosto de vitória já havia sido experimentado em outra oportunidade, quando a banda também foi premiada no Festival Prato da Casa. Para o vocalista, eventos como esses impulsionam a produção capixaba ao abrir espaço para novos artistas e vozes.

“Esse evento é crucial para o cenário musical no Estado hoje. O momento que vivemos é muito maneiro, tem artistas muito competentes e talentosos, tem muita gente muito boa fazendo coisa boa. O que falta é espaço para que as pessoas possam levar seus trabalhos até o público. Qualquer iniciativa que ajude a trazer a música para perto das pessoas vale a pena”, opina Vinicius.

12/02/2019 - Zé Maholics tem como vocalista Vinicius Hoffman Crédito: Jader Junior/Divulgação

MOMENTO CERTO

No caso do Zé Maholics, a premiação não poderia chegar em melhor hora, já que a banda se prepara para lançar um novo álbum nos próximos meses.

Com pegada e musicalidade diferentes do primeiro trabalho da banda, “Macaco Politizado” tem um ar mais “brasileiro” e apenas músicas em português. Mas, em compensação, a crítica e o convite à reflexão característicos do primeiro disco continuam presentes.

“A ideia de ter só músicas em português veio pelo fato de que esse disco é mais uma observação nossa sobre o que é viver hoje no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, musicalmente falando, esse álbum está bem mais groove, com uma pegada com mais percussão, sonoridades bem diferentes do que a gente usou no primeiro disco”, compara o vocalista.