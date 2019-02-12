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MÚSICA

Após vencer festival, Zé Maholics prepara lançamento de disco autoral

Grupo venceu o Festival Nacional de Bandas de Garagem, que aconteceu em Linhares

Publicado em 

12 fev 2019 às 15:23

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 15:23

12/02/2019 - Banda Zé Maholics durante Festival Nacional de Bandas de Garagem, que aconteceu no mês passado, em Linhares Crédito: Jader Junior/Divulgação
Nascida das “music jams” entre amigos, a banda Zé Maholics tem conquistado espaço no cenário musical capixaba com sua música autoral. Foi exatamente assim, com composições próprias, que o grupo venceu o Festival Nacional de Bandas de Garagem, que aconteceu em Linhares e teve a participação de 30 bandas. A final foi nos dias 25 e 26 de janeiro, quando nove bandas disputaram R$ 30 mil em premiações.
Em segundo lugar ficou a banda Cainã e a Vizinhança do Espelho, de Linhares. Voltare, de Rio Claro, em São Paulo, conquistou a terceira posição e também levou o prêmio de Melhor Música Autoral com “O Rei”.
“Esse clima de festival sempre é muito legal. Nós conhecemos bandas de outras partes do Estado e foi bem legal porque nunca tínhamos tocado em Linhares”, diz o vocalista, Vinicius Hoffman.
O gosto de vitória já havia sido experimentado em outra oportunidade, quando a banda também foi premiada no Festival Prato da Casa. Para o vocalista, eventos como esses impulsionam a produção capixaba ao abrir espaço para novos artistas e vozes.
“Esse evento é crucial para o cenário musical no Estado hoje. O momento que vivemos é muito maneiro, tem artistas muito competentes e talentosos, tem muita gente muito boa fazendo coisa boa. O que falta é espaço para que as pessoas possam levar seus trabalhos até o público. Qualquer iniciativa que ajude a trazer a música para perto das pessoas vale a pena”, opina Vinicius.
12/02/2019 - Zé Maholics tem como vocalista Vinicius Hoffman Crédito: Jader Junior/Divulgação
MOMENTO CERTO
No caso do Zé Maholics, a premiação não poderia chegar em melhor hora, já que a banda se prepara para lançar um novo álbum nos próximos meses.
Com pegada e musicalidade diferentes do primeiro trabalho da banda, “Macaco Politizado” tem um ar mais “brasileiro” e apenas músicas em português. Mas, em compensação, a crítica e o convite à reflexão característicos do primeiro disco continuam presentes.
“A ideia de ter só músicas em português veio pelo fato de que esse disco é mais uma observação nossa sobre o que é viver hoje no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, musicalmente falando, esse álbum está bem mais groove, com uma pegada com mais percussão, sonoridades bem diferentes do que a gente usou no primeiro disco”, compara o vocalista.
O disco aparece como aposta do grupo para atingir relevância nacional. “A nossa ideia sempre foi de sair do Estado para mostrar trabalho autoral. Então esse álbum vai nos possibilitar de fazer alguns shows fora, para dar uma circulada maior em outras cenas”, explica Vinicius.

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