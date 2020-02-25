No ritmo de Transante, Lary planeja novo EP após carnaval

Acho que quando fazemos aquilo que representa a nossa verdade, o público percebe e tem uma aceitação maior. 2019 foi um ano de transição e autoconhecimento, onde trabalhei muito para encontrar uma sonoridade, uma forma de compor e de performance que me fizessem me sentir realmente realizada. Então tudo isso reflete naquilo que a gente faz, na energia que colocamos no projeto. Costumo não criar expectativas e deixar fluir, prefiro que seja assim, sabe? E cada vez tenho recebido mais carinho e feedbacks legais. E acho que é esse o caminho, fazer aquilo que a gente gosta. O resultado vem!