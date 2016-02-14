Após teste de DNA, namorados descobrem que são irmãos gêmeos

Um casal de Nova Jersey (EUA) teve a maior surpresa de sua vida ao descobrir, graças a um exame de DNA, que os dois são irmãos gêmeos. Os modelos Jason Osbourne e Alex Brown, juntos há dois anos, decidiram tirar a prova após serem instigados por familiares e amigos espantados com sua notável semelhança.
Fizemos os testes com a intenção de calar nossos amigos. Nunca imaginei que pudéssemos ser irmãos gêmeos perdidos. O homem que esperava passar o resto da minha vida ao lado como minha alma gêmea é, na verdade, meu irmão gêmeo. Quando descobri, não sabia se chorava de tristeza ou alegria, contou Jason ao site World News Daily Report.
Alex se recusa a falar comigo, ele até ameaçou virar heterossexual, dizendo que agora ele quer uma vida normal como todos os outros", desabafou Jason. Disse a ele que devemos valorizar esta notícia e comemorar o fato de que nos reencontramos, mas ele não vê isso dessa forma, disse ele.
Jason e Alex foram separados no nascimento e adotados por famílias diferentes, um fato desconhecido por ambos até o momento da revelação do teste de DNA. Além de descobrir que sou irmão do meu namorado, ainda fico sabendo que sou adotado e meus pais mentiram para mim a vida inteira, desabafou Jason ao WNDR.
Fonte: Extra