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Surpresa

Após teste de DNA, namorados descobrem que são irmãos gêmeos

Jason e Alex foram separados no nascimento e adotados por famílias diferentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2016 às 12:22

Publicado em 14 de Fevereiro de 2016 às 12:22

Um casal de Nova Jersey (EUA) teve a maior surpresa de sua vida ao descobrir, graças a um exame de DNA, que os dois são irmãos gêmeos. Os modelos Jason Osbourne e Alex Brown, juntos há dois anos, decidiram tirar a prova após serem instigados por familiares e amigos espantados com sua notável semelhança.
Fizemos os testes com a intenção de calar nossos amigos. Nunca imaginei que pudéssemos ser irmãos gêmeos perdidos. O homem que esperava passar o resto da minha vida ao lado como minha alma gêmea é, na verdade, meu irmão gêmeo. Quando descobri, não sabia se chorava de tristeza ou alegria, contou Jason ao site World News Daily Report.
Alex se recusa a falar comigo, ele até ameaçou virar heterossexual, dizendo que agora ele quer uma vida normal como todos os outros", desabafou Jason. Disse a ele que devemos valorizar esta notícia e comemorar o fato de que nos reencontramos, mas ele não vê isso dessa forma, disse ele.
Jason e Alex foram separados no nascimento e adotados por famílias diferentes, um fato desconhecido por ambos até o momento da revelação do teste de DNA. Além de descobrir que sou irmão do meu namorado, ainda fico sabendo que sou adotado e meus pais mentiram para mim a vida inteira, desabafou Jason ao WNDR.
Fonte: Extra

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