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Após problemas com cantoras, Ximbinha cria novo projeto musical

Agora, o ex de Joelma trabalha só com homens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 15:00

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 15:00

Ximbinha agora criou o projeto Cabaré do Brega Crédito: Instagram/Ximbinha
Após diversos problemas com as cantoras que passaram por sua banda após o término de seu casamento e sua dupla com Joelma, o guitarrista Ximbinha, ex-Calypso, apareceu com um novo projeto musical, desta vez, ao lado apenas de outros homens, o Cabaré do Brega.
Nos materiais de divulgação do grupo, Ximbinha aparece em destaque, seguido pelos músicos Kim Marques, Marcelo Wall, Edilson Moreno e Nelsinho Rodrigues.
De acordo com o perfil da Banda X, que ainda mantém, o projeto reúne Ximbinha e "os astros do brega paraense", e é "100% Pará".
Ao longo dos últimos anos, quatro cantoras deixaram os grupos de Ximbinha.

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