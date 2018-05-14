Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TELEVISÃO

Após Fox cancelar, Brooklyn Nine-Nine vai ganhar nova temporada pela NBC

A emissora anunciou que vai produzir uma sexta temporada da série

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 18:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 18:10
Série Brooklyn Nine-Nine Crédito: Divulgação
Na última quinta-feira, 10, a Fox anunciou que Brooklyn Nine-Nine, que está na quinta temporada, não será renovada. A notícia causou muita tristeza nos fãs e, com a comoção, a NBC resolveu agir. A emissora anunciou que vai produzir uma sexta temporada da série. As informações são da Hollywood Repórter.
Como é uma série com grande audiência na TV americana, a notícia de que seria cancelada gerou muita surpresa. Logo após o anúncio, serviços de streaming como Hulu e Netflix e as emissoras CBS e NBC manifestaram interesse em continuar Brooklyn Nine-Nine, e foi a NBC quem ficou com o trunfo e comprou os direitos da Universal TV, responsável pela série.
Serão 13 episódios novos, que continuarão sob o comando dos atuais produtores Mike Schur e Dan Goor. "Desde que nós vendemos essa atração para a Fox, eu me arrependi de tê-la deixado ir, e é um ótimo momento de levá-la de volta para a casa onde ela pertence", disse Robert Greenblatt, chefe da divisão de entretenimento da NBC. "Mike Schur, Dan Goor e Andy Samberg cresceram na NBC e nós estamos muito emocionados que uma das comédias mais inteligentes, divertidas e com melhor elenco em tanto tempo vai fazer parte da nossa programação".
Schur e Goor produziram algumas séries da NBC, então a parceria com a emissora é de longa data. Atualmente, Schur tem a série The Good Place e Abby's na programação, e os dois juntos já produziram Parks and Recreation.
No Brasil, Brooklyn Nine-Nine pode ser assistida pela Netflix, onde há quatro temporadas disponíveis.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Coluna Pelo Mercado - Fim de Expediente - CBN 30 anos
Credibilidade e conexão com o público marcam "Fim de Expediente" especial para celebrar os 30 anos da CBN Vitória
Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana
Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica
Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados