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Santa Leopoldina

Após atraso, Museu do Colono será reaberto em maio

Esta é a terceira data que o Governo do Estado dá para a inauguração do local

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 21:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 21:22
Após atraso, Museu do Colono será reaberto Crédito: Secult/Divulgação
Em fevereiro deste ano, o Governo do Estado confidenciou à coluna Zig Zag, publicada em A GAZETA, que a abertura do Museu do Colono, em Santa Leopoldina, aconteceria no dia 28 de março. Isso não aconteceu. Em março, foi publicado em uma matéria especial que reuniu todos os museus que existem no Espírito Santo que o local seria reinaugurado, então, no dia 4 de abril. (De novo) isso não aconteceu. Agora, a promessa da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) é de que no próximo dia 9 de maio, às 16h, o centro cultural seja reaberto.
O local passou por reformas de obras de acessibilidade, uma praça e um espaço destinado a oficinas e cursos para a comunidade em uma parceria da Secult com o Instituto Sincades. "Fizemos um projeto metodológico novo para o Museu do Colono. Ele vai deixar de ser apenas um museu para se tornar um espaço de mais integração com a comunidade. Ou seja, isso significa engajar mais jovens, adolescentes e crianças", detalhou o secretário de Estado da Cultura, João Gualberto, em entrevista exclusiva ao Gazeta Online.
PROJETO DO GOVERNO QUER MAIS CAPIXABAS NOS MUSEUS
Na mesma ocasião, o secretário confidenciou à reportagem que o Governo do Estado tem colocado em prática nova metodologia que pretende atrair mais capixabas para os museus. Para exemplificar parte do que representa essa nova onda para incentivar a ida aos museus, o secretário usa o Museu do Colono, em Santa Leopoldina.
"A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foi responsável pela recuperação de algumas obras, livros, fotos e objetos e usamos um projeto do arquiteto Gregório Repsold para basear as reformar. Quem chegar lá, agora, vai se deparar com um novo molde do que é um museu", garante, se referindo ao centro cultural de Santa Leopoldina.

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