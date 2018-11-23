Após anos de espera, Rita Ora lança o disco 'Phoenix'

Rita Ora Crédito: Divulgação

Rita Ora lança nesta sexta-feira, dia 23 de novembro, o segundo álbum de estúdio, "Phoenix". O trabalho foi bastante aguardado pelos fãs. Afinal, o disco é o sucessor de "Ora", álbum de estreia da cantora lançado em 2012.

"Let You Love Me", último single lançado do projeto há algumas semanas, já está em quarto lugar nas paradas do Reino Unido e ganha diariamente 100 mil novos streamings ao redor do mundo, figurando no TOP 20 em mais de 10 países.

Com coautoria da própria Rita, o single "Let You Love Me" é uma balada pop, que revela inseguranças da cantora em um novo relacionamento. É uma das faixas mais íntimas de Rita até hoje e permite que você escute a força da performance vocal da artista quando ela baixa a guarda e mostra seu lado mais vulnerável ao amor. Com vocais suaves contrastando com sintetizadores vibrantes, a faixa alterna entre versos delicados e um refrão dançante, transmitindo perfeitamente o desejo de se deixar ser amada.

O último ano e meio foi memorável para Rita  após uma turnê europeia com ingressos esgotados e um período incrível tocando para milhões de fãs em mais de 33 shows ao vivo, seus cinco últimos singles lançados ultrapassaram a marca de 1,3 bilhão de execuções no Spotify ao redor do mundo. O sucesso global, "Your Song", escrito por Ed Sheeran e Steve Mac, atingiu sozinho a marca de mais de 352 milhões de execuções  e também é o maior sucesso na Europa, se afirmando como um dos hits no TOP10 das paradas no Reino Unido.

Além disso, ela lançou outro sucesso global, estreando já no TOP10, em agosto, "Lonely Together", uma colaboração com o DJ Avicii. O single "Anywhere", lançado em outubro passado, alcançou o segundo lugar nas paradas do Reino Unido. A faixa com Liam Payne para a trilha sonora do filme "Cinquenta Tons de Liberdade", "For You", se tornou o quarto hit da cantora no TOP 10, assim como o hino feminista "Girls", que juntou à Rita Cardi B, Bebe Rexha e Charli XCX, alcançando outro sucesso global. As faixas estarão todas no álbum "Phoenix", lançado nesta sexta-feira.

Sobre o novo álbum, Rita comenta: "um dos sentimentos mais libertadores para mim é tocar e criar música. Este álbum é um verdadeiro trabalho de amor, e foi importante para mim fazer do meu jeito. Sou muito grata ao amor e apoio daqueles que trabalharam comigo no álbum e me permitiram criar algo de que tenho muito orgulho. Eles me deram espaço e liberdade para criar algo do meu coração. Ao mesmo tempo desafiador e eufórico às vezes. Estou muito orgulhosa e grata pela jornada a que a realização de Phoenix me levou. Aos meus fãs, obrigada por sua paciência e obrigado sempre por ouvir"

Movimentando ainda mais o nome de Rita nas plataformas digitais nesta sexta-feira, chega ao público a colaboração da cantora com o grupo Rudimental, "Summer Love". Além de estar presente na tracklist de "Phoenix", a faixa estará no álbum da banda, que deve chegar em janeiro de 2019.