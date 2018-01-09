Após 12 anos, Bloco Esculhambação volta com marchinhas, axé e MUG

Em 2005, o Bloco Esculhambação reuniu cerca de 20 mil foliões, em sua última edição, na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Gabriel Lordêllo - 26/02/2005

Aquele ditado "o carnaval é a festa da diversidade" nunca foi tão verdadeiro. É que o Bloco Esculhambação, que vai quebrar um jejum de 12 anos neste dia 27 de janeiro, volta à cena da folia capixaba passeando entre ritmos que vão das antigas marchinhas - que quem frequentava o finado Clube Riviera, em Jacaraípe, se lembra (muito!) bem - até o axé baiano raiz, que promete tirar a galera do chão.

O fato é que passado o polêmico episódio da destruição da orla de Vila Velha após a passagem do bloco, há 11 anos, no dia 26 de fevereiro de 2005, os fundadores do Esculhambação comemoram a volta da festa, que acontece na Área de Eventos do Shopping Vila Velha, a partir das 16h do próximo dia 27. Por lá, até a bateria da MUG vai marcar presença para não deixar o gosto de ninguém fora da programação.

O bloco indoor não chega a ser uma novidade. Em sua última edição antes da parada, em 2006, o Esculhambação teve sua primeira versão indoor, na antiga Troops de Vila Velha. Com direito a mudança de nome para Carnavila, o bloco teve foco no axé com Cheiro de Amor e Alexandre Peixe como atrações.

Em 2018, não só o nome oficial do bloco está de volta. Querendo agradar tanto quem curte o famoso "ó abre alas que eu quero passar" quanto quem prefere um ritmo baiano ou até MPB, um dos fundadores do Esculhambação, Cristiano Michalsky, de 51 anos, detalha que a programação passeia entre esses gêneros e ainda traz a apresentação da MUG. "Como nós começamos com marchinhas, queremos resgatar essa ideia do carnaval de antigamente. Mas, como queremos abraçar a galera de todas as idades, tem axé e bateria da MUG, também", ressalta.

Cristiano conta que, com o passar do tempo, o bloco começou a sair com o trio elétrico, mas que, nesta edição, toda a festa será concentrada na Área de Eventos do Shopping Vila Velha. "Temos licença para 2,5 mil pessoas participarem. Vamos usar toda a parte climatizada e uma área ao ar livre, também", conclui.

FALTA SEGURANÇA PARA OS BLOCOS DE RUA

A opção por um local fechado, segundo ele, é por conta de segurança. "Desde novembro, estamos planejando essa volta. O Esculhambação passou de um simples bloco para carnaval oficial da cidade. Na época, o que aconteceu foi que nós não tínhamos como saber quantas pessoas iriam sair com a gente e nem controlar esses foliões (que saíam fora da corda) no local", exemplifica.

Para ele, à época, os organizadores não tiveram maiores problemas envolvendo os prejuízos justamente porque comprovou-se que o bloco, propriamente dito, não tinha envolvimento com o episódio. "Toda a documentação com o Ministério Público (MP) e Prefeitura de Vila Velha estavam em dia e nós éramos muito cuidadosos com isso", frisa.

Cristiano crê que, hoje em dia, se arriscar a fazer um evento na rua, como um bloco, por exemplo, é um desafio frente à falta de segurança. Ele diz que não há segurança completa para os organizadores e para os foliões e isso acaba deixando o evento - e as pessoas - vulneráveis.

HISTÓRICO

Em 2005, no seu décimo ano de existência, o Bloco Esculhambação teve um episódio dramático. Na época, ele era tradicional da Praia da Costa, em Vila Velha, e acabou ganhando a inimizade dos moradores ao reunir mais de 20 mil pessoas na orla. Apesar de ter contratado 550 seguranças particulares, o bloco não conseguiu evitar que vários atos de vandalismo acontecessem. Como resultado, prédios foram depredados, e vários tipos de violência foram registradas por onde o bloco passou.

Depois das inúmeras reclamações dos moradores, o evento deixou de existir no antigo formato. O bloco foi desfeito e substituído pelo evento fechado, o Carnavila, que aconteceu em 2006, na antiga Troops, no bairro Jockey de Itaparica, também em Vila Velha.

SERVIÇO

Bloco Esculhambação #PréCarnaval

Onde: Área de Eventos do Shopping Vila Velha (Avenida Luciano das Neves, Vila Velha)

Quando: Dia 27 de janeiro, das 16h às 23h30

Quanto: R$ 120 (pista/inteira) ou R$ 60 (pista/ meia-entrada), à venda nas lojas Metal Nobre Acessórios (Vitória, Vila Velha, Serra e Linhares) e Soft Modas (Guarapari), além do site www.blueticket.com.br