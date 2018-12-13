Após 'Bohemian Rhapsody', Rami Malek é cotado para ser o vilão no filme 'Bond 25'

Após interpretar Freddie Mercury no filme "Bohemian Rhapsody", sobre a banda britânica Queen, Rami Malek foi cotado para encenar o vilão em "Bond 25", longa produzido por Michael Wilson e Barbara Broccoli. Apesar da ideia, o calendário da série "Mr. Robot", em que Malek é protagonista, pode conflitar com as filmagens do longa, segundo a Variety, já que ambas estão previstas para março de 2019.