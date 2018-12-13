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CINEMA

Após 'Bohemian Rhapsody', Rami Malek é cotado para ser o vilão no filme 'Bond 25'

Proposta pode esbarrar no calendário da série Mr. Robot, em que o ator é protagonista

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 15:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 15:45
Rami Malek como Freddie Mercury em "Bohemian Rhapsody" Crédito: Fox Films/Divulgação
Após interpretar Freddie Mercury no filme "Bohemian Rhapsody", sobre a banda britânica Queen, Rami Malek foi cotado para encenar o vilão em "Bond 25", longa produzido por Michael Wilson e Barbara Broccoli. Apesar da ideia, o calendário da série "Mr. Robot", em que Malek é protagonista, pode conflitar com as filmagens do longa, segundo a Variety, já que ambas estão previstas para março de 2019.
"Bond 25" chega às salas de cinema em 14 de fevereiro de 2020, e a Universal Studios será responsável pela distribuição internacional da obra. Além disso, vale recordar que o ator Daniel Craig vai atuar como James Bond. Basta agora saber se Malek será seu antagonista.

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