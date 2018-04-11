'Aos Teus Olhos' fala sobre julgamentos e linchamentos virtuais

Em "Aos Teus Olhos", que estreia nesta quinta-feira (12), um professor de natação infantil, carismático e sedutor, é acusado de beijar um aluno na boca. Não há testemunhas, mas o que se segue é implacável: nas redes sociais, os pais dos alunos promovem um linchamento imediato, e o professor, vivido por Daniel de Oliveira, vê sua vida desmoronar em menos de 24 horas. Ele é culpado? Se a vítima fosse o seu filho, você apedrejaria o suposto pedófilo ou aguardaria a apuração do caso?
São perguntas assim que a cineasta Carolina Jabor faz em seu segundo longa-metragem de ficção (o primeiro foi Boa sorte, de 2014). As respostas ficam por conta do espectador. "Aos Teus Olhos" saiu do último Festival do Rio com os troféus de melhor filme pelo voto popular, roteiro (escrito por Lucas Paraizo e adaptado da peça O princípio de Arquimedes, de Josep Maria Miró), ator (Daniel de Oliveira) e coadjuvante (Marco Ricca, como o pai do menino).
Desde então, surgiu toda onda de denúncias de assédio, dando ao filme uma dimensão inédita que fez a diretora rever sua própria obra com outros olhos. Nesta entrevista, Carolina celebra os movimentos iniciados por mulheres contra o abuso sexual, mas alerta para o perigo de linchamentos precipitados e lembra casos que a assustaram recentemente - incluindo um episódio que aconteceu com seu pai, o jornalista Arnaldo Jabor.
Como é lançar este filme num momento em que se discute tanto o assédio sexual?
Mudou a forma como eu vejo o filme. Na mesma época em que "Aos Teus Olhos" foi exibido no Festival do Rio, eu soube do Wagner Schwartz (artista da performance La Bête, no MAM de São Paulo), com quem estive depois. Linchamentos como o dele são tristes, injustos. Ele se trancou em casa, não teve como se defender, tamanha a violência. E é um rapaz delicadíssimo, calmo, que estava fazendo o trabalho dele. Vimos um julgamento pré-instalado, no qual todos opinam e condenam. Nas redes sociais, é possível criar movimentos lindos, mas também há o lado ruim. Com a internet, o poder do indivíduo de fazer justiça com as próprias mãos ganhou força. Então, abandonei a vaidade de querer simplesmente exibir o filme e ver como ele seria recebido, porque ele passou a dialogar com a vida real. Não sou ativista e não vou às ruas, mas meu desejo é tratar de temas contemporâneos, pois vivemos num momento complicado de mudanças de comunicação, afeto e relações humanas. Uma prima psicanalista me disse que vivemos na era da pós-psicanálise: não há mais tempo de ir ao analista. A pessoa que está triste quer logo um remédio, senão vão perceber sua mudança de comportamento no trabalho. Não se pode ficar triste.
Seu pai, o jornalista Arnaldo Jabor, sofreu uma avalanche de ataques na internet quando criticou as manifestações de junho de 2013. Como você encarou o caso?
O comentário dele foi bem no início. Foi inadequado para o tamanho que os protestos tomariam. Ele foi atacado de forma violenta. O comentário que viralizou foi editado, não era a íntegra. Pessoas próximas de mim o chamaram de fascista. Foi duro. Foi a única vez em que entrei no Facebook para defender alguém. Quando ele percebeu a repercussão, ficou abalado. As pessoas não têm noção do histórico da vida de alguém, do seu pensamento. Mais tarde, ele admitiu ter errado, mas ninguém liga. As pessoas estão muito violentas.
E no caso do assédio sexual? As denúncias formaram um movimento muito elogiado, mas várias também vieram sem provas.
Após a (roteirista e ativista feminista) Antonia Pellegrino dar espaço (no blog #AgoraÉQueSãoElas) para a denúncia de assédio sexual contra José Mayer, eu soube que muitas outras mulheres a procuraram para fazer novas denúncias. Mas ela responde que, antes, é necessário investigar e pede que não saiam colocando acusações nas redes sociais. Elas são as últimas ferramentas para quem não consegue ser ouvido.
As pessoas não acreditam mais nas instituições? A saída é acusar on-line?
Hoje, você não acredita que a justiça é possível. Hashtags como #PrimeiroAssédio são poderosas, ultrapassam fronteiras e tornam-se um movimento mundial. Fiquei tentando lembrar se eu mesma havia sido vítima de assédio, mas graças a Deus nunca sofri nem testemunhei. As consequências das denúncias
Não sou ativista e não vou às ruas, mas quero tratar de temas contemporâneos, pois vivemos um momento complicado
contra o Harvey Weinstein são transformadoras. Essa é a parte boa das redes sociais. Ele e outros caras foram neutralizados. Se conseguirmos dar à evolução a mesma força que damos ao lado selvagem, é possível reeducar situações e uma geração. Agora, os homens vão ficar com mais medo de assediar. Mesmo em casos como da Marielle Franco, você vê uma sociedade lutando contra a impunidade. Sem as redes sociais, você ficaria menor, lutando só na Cinelândia. Sei que o filme vai dividir opiniões, mas não acho que seja contra movimentos antiassédio, porque ele retrata uma situação específica. Quem sofre assédio tem que ter voz. Não sei se a primeira etapa é ir ao Facebook, mas de alguma forma é importante se manifestar.
O filme também discute se a denúncia contra o professor seria agravada caso ele fosse homossexual. Isso é indício de uma sociedade conservadora?
Eu achava inacreditável termos que falar sobre igualdade de gênero e raça nos dias atuais, mas, se não levantarmos bandeiras, a luta não será fortalecida. A gente não pode simplesmente não ser racista: tem que ser antirracista, ser contra os preconceituosos. Hoje em dia, temos que nos posicionar. No filme, o pai do menino urge em saber se o professor é homossexual, porque na cabeça dele seria uma prova de que o filho sofreu abuso. Como pode alguém relacionar um crime tão grave à orientação sexual? É uma sociedade conservadora. Me perguntaram como seria o filme caso o acusado fosse uma mulher. Talvez não teria feito o filme, porque o gesto possivelmente seria visto como um ato maternal.
Confira o trailer: