'Aos Teus Olhos' fala sobre julgamentos e linchamentos virtuais

Daniel de Oliveira vive o professor acusado de assédio Crédito: Daniel Chiacos / Globo Filmes

Em "Aos Teus Olhos", que estreia nesta quinta-feira (12), um professor de natação infantil, carismático e sedutor, é acusado de beijar um aluno na boca. Não há testemunhas, mas o que se segue é implacável: nas redes sociais, os pais dos alunos promovem um linchamento imediato, e o professor, vivido por Daniel de Oliveira, vê sua vida desmoronar em menos de 24 horas. Ele é culpado? Se a vítima fosse o seu filho, você apedrejaria o suposto pedófilo ou aguardaria a apuração do caso?

São perguntas assim que a cineasta Carolina Jabor faz em seu segundo longa-metragem de ficção (o primeiro foi Boa sorte, de 2014). As respostas ficam por conta do espectador. "Aos Teus Olhos" saiu do último Festival do Rio com os troféus de melhor filme pelo voto popular, roteiro (escrito por Lucas Paraizo e adaptado da peça O princípio de Arquimedes, de Josep Maria Miró), ator (Daniel de Oliveira) e coadjuvante (Marco Ricca, como o pai do menino).

Desde então, surgiu toda onda de denúncias de assédio, dando ao filme uma dimensão inédita que fez a diretora rever sua própria obra com outros olhos. Nesta entrevista, Carolina celebra os movimentos iniciados por mulheres contra o abuso sexual, mas alerta para o perigo de linchamentos precipitados e lembra casos que a assustaram recentemente - incluindo um episódio que aconteceu com seu pai, o jornalista Arnaldo Jabor.

Como é lançar este filme num momento em que se discute tanto o assédio sexual?

Mudou a forma como eu vejo o filme. Na mesma época em que "Aos Teus Olhos" foi exibido no Festival do Rio, eu soube do Wagner Schwartz (artista da performance La Bête, no MAM de São Paulo), com quem estive depois. Linchamentos como o dele são tristes, injustos. Ele se trancou em casa, não teve como se defender, tamanha a violência. E é um rapaz delicadíssimo, calmo, que estava fazendo o trabalho dele. Vimos um julgamento pré-instalado, no qual todos opinam e condenam. Nas redes sociais, é possível criar movimentos lindos, mas também há o lado ruim. Com a internet, o poder do indivíduo de fazer justiça com as próprias mãos ganhou força. Então, abandonei a vaidade de querer simplesmente exibir o filme e ver como ele seria recebido, porque ele passou a dialogar com a vida real. Não sou ativista e não vou às ruas, mas meu desejo é tratar de temas contemporâneos, pois vivemos num momento complicado de mudanças de comunicação, afeto e relações humanas. Uma prima psicanalista me disse que vivemos na era da pós-psicanálise: não há mais tempo de ir ao analista. A pessoa que está triste quer logo um remédio, senão vão perceber sua mudança de comportamento no trabalho. Não se pode ficar triste.

Seu pai, o jornalista Arnaldo Jabor, sofreu uma avalanche de ataques na internet quando criticou as manifestações de junho de 2013. Como você encarou o caso?

Carolina Jabor Crédito: Leo Aversa/Agência O Globo

O comentário dele foi bem no início. Foi inadequado para o tamanho que os protestos tomariam. Ele foi atacado de forma violenta. O comentário que viralizou foi editado, não era a íntegra. Pessoas próximas de mim o chamaram de fascista. Foi duro. Foi a única vez em que entrei no Facebook para defender alguém. Quando ele percebeu a repercussão, ficou abalado. As pessoas não têm noção do histórico da vida de alguém, do seu pensamento. Mais tarde, ele admitiu ter errado, mas ninguém liga. As pessoas estão muito violentas.

E no caso do assédio sexual? As denúncias formaram um movimento muito elogiado, mas várias também vieram sem provas.

Após a (roteirista e ativista feminista) Antonia Pellegrino dar espaço (no blog #AgoraÉQueSãoElas) para a denúncia de assédio sexual contra José Mayer, eu soube que muitas outras mulheres a procuraram para fazer novas denúncias. Mas ela responde que, antes, é necessário investigar e pede que não saiam colocando acusações nas redes sociais. Elas são as últimas ferramentas para quem não consegue ser ouvido.

As pessoas não acreditam mais nas instituições? A saída é acusar on-line?

Hoje, você não acredita que a justiça é possível. Hashtags como #PrimeiroAssédio são poderosas, ultrapassam fronteiras e tornam-se um movimento mundial. Fiquei tentando lembrar se eu mesma havia sido vítima de assédio, mas graças a Deus nunca sofri nem testemunhei. As consequências das denúncias

Não sou ativista e não vou às ruas, mas quero tratar de temas contemporâneos, pois vivemos um momento complicado Carolina Jabor

contra o Harvey Weinstein são transformadoras. Essa é a parte boa das redes sociais. Ele e outros caras foram neutralizados. Se conseguirmos dar à evolução a mesma força que damos ao lado selvagem, é possível reeducar situações e uma geração. Agora, os homens vão ficar com mais medo de assediar. Mesmo em casos como da Marielle Franco, você vê uma sociedade lutando contra a impunidade. Sem as redes sociais, você ficaria menor, lutando só na Cinelândia. Sei que o filme vai dividir opiniões, mas não acho que seja contra movimentos antiassédio, porque ele retrata uma situação específica. Quem sofre assédio tem que ter voz. Não sei se a primeira etapa é ir ao Facebook, mas de alguma forma é importante se manifestar.

O filme também discute se a denúncia contra o professor seria agravada caso ele fosse homossexual. Isso é indício de uma sociedade conservadora?

Eu achava inacreditável termos que falar sobre igualdade de gênero e raça nos dias atuais, mas, se não levantarmos bandeiras, a luta não será fortalecida. A gente não pode simplesmente não ser racista: tem que ser antirracista, ser contra os preconceituosos. Hoje em dia, temos que nos posicionar. No filme, o pai do menino urge em saber se o professor é homossexual, porque na cabeça dele seria uma prova de que o filho sofreu abuso. Como pode alguém relacionar um crime tão grave à orientação sexual? É uma sociedade conservadora. Me perguntaram como seria o filme caso o acusado fosse uma mulher. Talvez não teria feito o filme, porque o gesto possivelmente seria visto como um ato maternal.