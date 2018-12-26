Anitta vai explodir 'tipo Lady Gaga' em 2019, diz astróloga

Após consolidar sua carreira na América Latina, anunciar o fim de seu casamento com Thiago Magalhães e lançar um EP cheio de clipes sensuais em 2018, Anitta deve ir ainda mais longe em 2019. Pelo menos, é o que prevê a astróloga Márcia Fernandes. "Ela vai explodir lá fora. Tipo uma Lady Gaga", afirma.
A numeróloga Aparecida Liberato também vê bons frutos para a carreira da cantora no exterior. "Ela tem a possibilidade de ir para o mundo, de alargar horizontes", diz.
Aparecida explica que a decisão de mudar o nome artístico foi muito acertada. "Quando ela deixou de usar Larissa [batismo] e passou a ser Anitta, trouxe para si uma nova energia. Larissa tem o número sete, que é lento, um número de reflexão. Já Anitta traz o dois, que é um número de aceitação e de comunicação com o outro."
Por outro lado, a cantora precisará lidar de forma racional com todas as mudanças e com as notícias inesperadas em 2019, que podem aparecer tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, revela Aparecida. "Muitas decisões terão que ser tomadas. Mas ela sempre vai contar com a sorte a seu favor. Anitta nasceu para ser artista."