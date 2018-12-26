Anitta vai explodir 'tipo Lady Gaga' em 2019, diz astróloga

09/11/2018 - Anitta 'contracena' consigo mesma em cena de 'Não Perco Meu Tempo' Crédito: YouTube / @Anitta

Após consolidar sua carreira na América Latina, anunciar o fim de seu casamento com Thiago Magalhães e lançar um EP cheio de clipes sensuais em 2018, Anitta deve ir ainda mais longe em 2019. Pelo menos, é o que prevê a astróloga Márcia Fernandes. "Ela vai explodir lá fora. Tipo uma Lady Gaga", afirma.

A numeróloga Aparecida Liberato também vê bons frutos para a carreira da cantora no exterior. "Ela tem a possibilidade de ir para o mundo, de alargar horizontes", diz.

Aparecida explica que a decisão de mudar o nome artístico foi muito acertada. "Quando ela deixou de usar Larissa [batismo] e passou a ser Anitta, trouxe para si uma nova energia. Larissa tem o número sete, que é lento, um número de reflexão. Já Anitta traz o dois, que é um número de aceitação e de comunicação com o outro."