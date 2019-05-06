Anitta tem 8 indicações e lidera premiação da MTV; confira indicados

Com oito indicações, a cantora Anitta, 25, é, pelo segundo ano seguido, a artista com maior número de indicações no MTV Miaw, premiação promovida pelo canal, em que os fãs votam e escolhem os maiores destaques do ano. A lista completa de indicados foi divulgada nesta segunda-feira (6).
Entre as categorias a que Anitta está concorrendo estão artista do ano, fã clube mais engajado, hino do ano, com a música "Bola, Rebola", entre outros. Deixando um ponto a música de lado, ela também concorre com pet do ano, pela popularidade de seu cachorrinho, Plínio, além da categoria e top lives.
Essa segunda edição do prêmio terá 29 categorias, incluindo algumas novidades, como performance acústica, que tem entre os concorrente Anavitória e Rael Convida; e hit Global, que tem na disputa nomes como Ariana Grande e Jonas Brothers. Outras categorias de destaque são crush do ano, gamer do ano, YouTube do ano, dentre outros.
A MTV ainda não informou o dia da premiação, mas as votações começam a ser contabilizadas já nesta segunda-feira. O voto pode ser feito pelo site miaw.mtv.com.br ou pelo Twitter, sempre com o uso da hashtag #PremiosMTVMIAW e a hashtag do seu indicado.
Confira abaixo a lista completa de categorias e indicados:
Ícone Miaw
Bruna Marquezine - #MTVBRICONEBRUNA
Taís Araujo - #MTVBRICONETAIS
Gisele Bündchen - #MTVBRICONEGISELE
Sabrina Sato - #MTVBRICONESABRINA
Whindersson Nunes - #MTVBRICONEWHINDERSSON
Kondzilla - #MTVBRICONEKONDZILLA
Gabi Melim - # MTVBRCRUSHMELIM
Mariana Xavier - #MTVBRCRUSHMARIXAVIER
Leo Picon - #MTVBRCRUSHPICON
Léo Santana - #MTVBRCRUSHLEOSANTANA
Luísa Sonza - #MTVBRCRUSHLUISA
Mc Pocahontas - #MTVBRCRUSHPOCAHONTAS
Vitor Kley - #MTVBRCRUSHKLEY
Luísa Sonza - Boa Menina - #MTVBRDANCEBOAMENINA
MC Rebecca - Ao Som dos 150 - #MTVBRDANCEAOSOM
Lexa - Sapequinha - # MTVBRDANCESAPEQUINHA
Mc Pocahontas - Não Sou Obrigada - #MTVBRDANCEOBRIGADA
Mc WM - Fuleragem - #MTVBRDANCEFULERAGEM
Tirullipa, Whindersson Nunes, GKAY e Carlinhos Maia - Eu Vou Tu Vai - #MTVBRDANCEEUVOUTUVAI
Mc Kevin O Chris - Vamos pra Gaiola - #MTVBRDANCEGAIOLA
Eliane Dias - #MTVBRPQMULHERELIANE
Cleo - #MTVBRPQMULHERCLEO
Jout Jout - #MTVBRPQMULHERJOUT
Karol Conka - #MTVBRPQMULHERKAROL
Luisa Mell - #MTVBRPQMULHERLUISA
Maisa Silva - #MTVBRPQMULHERMAISA
Nátaly Neri - #MTVBRPQMULHERNATALY
Nathalia Arcuri - #MTVBRPQMULHERNATHALIA
Stories de ouro
Carlinhos Maia - #MTVBRSTORIESCARLINHOS
Fred Guedes - #MTVBRSTORIESFRED
Hugo Gloss - #MTVBRSTORIESGLOSS
John Drops - #MTVBRSTORIESDROPS
Maisa Silva - #MTVBRSTORIESMAISA
Rafael Uccman - #MTVBRSTORIESUCCMAN
Jojo Maronttinni - #MTVBRSTORIESJOJO
Top das lives - oferecida por Samsung
Hugo Gloss - #MTVBRLIVESGLOSS
Maisa Silva - #MTVBRLIVESMAISA
Anitta - #MTVBELIVESANITTA
João Guilherme - #MTVBRLIVESJOAO
Larissa Manoela - #MTVBRLIVESLARISSA
Jade Seba - #MTVBRLIVESJADE
Baco Exu do Blues - #MTVBRBEATBACO
Djonga - #MTVBRBEATDJONGA
Marcelo D2 - #MTVBRBEATD2
Rael - #MTVBRBEATRAEL
Cynthia Luz - #MTVBRBEATCYNTHIA
Baiana System - #MTVBRBEATBAIANA
Luccas Carlos - #MTVBRBEATLUCCAS
BK' - #MTVBRBEATBK
Leo Picon - #MTVBRSTYLEPICON
Marina Morena - #MTVBRSTYLEMARINA
Karol Conka - #MTVBRSTYLEKAROL
IZA - #MTVBRSTYLEIZA
Jão - #MTVBRSTYLEJAO
Bruna Marquezine - #MTVBRSTYLEBRUNA
João Vicente - #MTVBRSTYLEVICENTE
Maju Trindade - #MTVBRSTYLEMAJU
Memeiro do ano - categoria Comedy Central
BCharts - #MTVBRMEMEIROBCHARTS
Melted Videos - #MTVBRMEMEIROMELTED
Natty (Reinaldo Montalvão) - #MTVBRMEMEIRONATTY
O Brasil Que Deu Certo - #MTVBRMEMEIROOBRASIL
Rafael Uccman - #MTVBRMEMEIROUCCMAN
Saquinho de Lixo - #MTVBRMEMEIROSAQUINHO
South America Memes - #MTVBRMEMEIROSAM
Mamilos - #MTVBRPODCASTMAMILOS
Radiofobia - #MTVBRPODCASTRADIOFOBIA
Cinemático - #MTVBRPODCASTCINEMATICO
Nerdcast - #MTVBRPODCASTNERDCAST
Imagina Juntas - #MTVBRPODCASTIMAGINA
Pretas na Rede - #MTVBRPODCASTPRETAS
Projeto Humanos - O Caso Evandro - #MTVBRPODCASTHUMANOS
Um Milkshake Chamado Wanda - #MTVBRPODCASTWANDA
Gamer do ano
YoDa - #MTVBRGAMERYODA
Alanzoka - #MTVBRGAMERALANZOKA
BRKsEDU - #MTVBRGAMERBRKSEDU
Coisa de Nerd - #MTVBRGAMERCOISADENERD
GameplayRJ - #MTVBRGAMERGAMEPLAYRJ
Jukes - #MTVBRGAMERJUKES
Malena - #MTVBRGAMERMALENA
SkipNho - #MTVBRGAMERSKIPNHO
Dani Russo - #MTVBRYOUTUBEDANIRUSSO
Desimpedidos - #MTVBRYOUTUBEDESIMPEDIDOS
Felipe Neto - #MTVBRYOUTUBEFELIPE
Giovanna Ewbank - #MTVBRYOUTUBEGIOVANNA
Matheus Mazzafera - #MTVBRYOUTUBEMAZZAFERA
Kondzilla - #MTVBRYOUTUBEKONDZILLA
Whindersson Nunes - #MTVBRYOUTUBEWHINDERSSON
Alexandra Gurgel - #MTVBRAPOSTAALEXANDRA
Morcego - #MTVBRAPOSTAMORCEGO
Evelyn Regly - #MTVBRAPOSTAEVELYN
Jessica Lopes - #MTVBRAPOSTAJESSICA
Duda BEAT - #MTVBRAPOSTADUDA
Natty (Reinaldo Montalvão) - #MTVBRAPOSTANATTY
Vitão - #MTVBRAPOSTAVITAO
Sapatour - #MTVBRAPOSTASAPATOUR
Anitters - #MTVBRFANDOMANITTERS
Arianators - #MTVBRFANDOMARIANATORS
Blink - #MTVBRFANDOMBLINK
BTS Army - #TVBRFANDOMBTSARMY
Little Monsters - #MTVBRFANDOMLITTLEMONSTERS
Passarinhos - #MTVBRFANDOMPASSARINHOS
Vittar Lovers - #MTVBRFANDOMVITTARLOVERS
Pet do ano
Apollo (Alok) - #MTVBRPETAPOLLO
Gisele Pinscher (Whinderson Nunes e Luisa Sonza) - #MTVBRPETGISELE
Louro José - #MTVBRPETLOURO
Olivia (Taylor Swift) - #MTVBRPETOLIVIA
Piggie Smalls (Ariana Grande) - #MTVBRPETPIGGIE
Plínio (Anitta) - #MTVBRPETPLINIO
Thor (Belo e Gracyanne Barbosa) - #MTVBRPETTHOR
Feras - #MTVBRMARATONEIFERAS
Game of Thrones - #MTVBRMARATONEIGOT
The Handmaid's Tale - #MTVBRMARATONEIHANDMAIDS
Homens? - #MTVBRMARATONEIHOMENS
Riverdale - #MTVBRMARATONEIRIVERDALE
Sex Education - #MTVBRMARATONEISEXEDUCATION
Alok - #MTVBRMUSICALALOK
Anitta - #MTVBRMUSICALANITTA
Baco Exu do Blues - #MTVBRMUSICALBACO
Gloria Groove - #MTVBRMUSICALGLORIA
Kevinho - #MTVBRMUSICALKEVINHO
Ludmilla - #MTVBRMUSICALLUDMILLA
Anavitória - #MTVBRMUSICALANAVITORIA
Pabllo Vittar - #MTVBRMUSICALPABLLO
Anitta e Becky G - Banana - #MTVBRCLIPEBANANA
Criolo - Boca de Lobo - #MTVBRCLIPEBOCADELOBO
Rael - Flor de Aruanda - #MTVBRCLIPEFLORDEARUANDA
Gloria Groove - Coisa Boa - #MTVBRCLIPECOISABOA
Jão - Me Beija com Raiva - #MTVBRCLIPEMEBEIJACOMRAIVA
Karol Conka - Vogue do Gueto - #MTVBRCLIPEVOGUEDOGUETO
Marcelo D2 - Febre do Rato - #MTVBRCLIPEFEBREDORATO
Pabllo Vittar - Seu Crime - #MTVBRCLIPESEUCRIME
Kevinho e Mc Kekel - O Bebê - #MTVBRHINOOBEBE
IZA - Dona de Mim - #MTVBRHINODONADEMIM
Ludmilla - Din Din Din - #MTVBRHINODINDINDIN
Mc Kevin O Chris - Vamos Pra Gaiola - #MTVBRHINOVAMOSPRAGAIOLA
Melim - Meu Abrigo - #MTVBRHINOMEUABRIGO
Tropkillaz, J Balvin, Anitta ft. Mc Zaac - Bola, Rebola - #MTVBRHINOBOLAREBOLA
Vitor Kley - O Sol - #MTVBRHINOOSOL
Ariana Grande - thank u, next - #MTVBRHITTHANKYOUNEXT
Jonas Brothers - Sucker - #MTVBRHITSUCKER
Cardi B, Bad Bunny & J Balvin - I Like It - #MTVBRHITILIKEIT
DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B - Taki Taki - #MTVBRHITTAKITAKI
Drake - In My Feelings - #MTVBRHITINMYFEELINGS
Halsey - Without Me - #MTVBRHITWITHOUTME
Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow - #MTVBRHITSHALLOW
Shawn Mendes - Lost in Japan - #MTVBRHITLOSTINJAPAN
Poesia Acústica - #MTVBRACUSTICAPOESIAACUSTICA
1Kilo - #MTVBRACUSTICA1KILO
Anavitória - #MTVBRACUSTICAANAVITORIA
Rael Convida - #MTVBRACUSTICARAELCONVIDA
Grito Acústico - #MTVBRACUSTICAGRITOACUSTICO
Papasessions - #MTVBRACUSTICAPAPASESSIONS
Clau, Cortesia da Casa, Haikaiss - Pouca Pausa - #MTVBRFEATPOUCAPAUSA
Ivete Sangalo ft. Claudia Leitte - Lambada (Corpo Molinho) - #MTVBRFEATLAMBADA
Johnny Hooker part. Gaby Amarantos - Corpo Fechado - #MTVBRFEATCORPOFECHADO
Kevinho e Mc Kekel - O Bebê - #MTVBRFEATOBEBE
Anitta, Ludmilla e Snoop Dogg feat. Papatinho - Onda Diferente - #MTVBRFEATONDADIFERENTE
WcNoBeat ft. Karol Conka, Djonga, MC Rogê & Mc Rebecca - #NossaQueIsso - #MTVBRFEATNOSSAQUEISSO
Projota e Vitão - Sei Lá - #MTVBRFEATSEILA
Aldair Playboy - Amor Falso - #MTVBRKARAOKEAMORFALSO
Felipe Araújo & Ferrugem - Atrasadinha - #MTVBRKARAOKEATRASADINHA
Gabriel Diniz - Jenifer - #MTVBRKARAOKEJENIFER
Márcia Fellipe, Jerry Smith - Quem Me Dera - #MTVBRKARAOKEQUEMMEDERA
Simone & Simaria, Ludmilla - Qualidade de Vida - #MTVBRKARAOKEQUALIDADEDEVIDA
Vitor Kley - O Sol - #MTVBRKARAOKEOSOL
Wesley Safadão e Anitta - Romance Com Safadeza - #MTVBRKARAOKEROMANCE
Whadi Gama - Piscininha Amor - #MTVBRKARAOKEPISCININHAAMOR
Blackpink - #MTVBRKPOPBLACKPINK
BTS - #MTVBRKPOPBTS
EXO - #MTVBRKPOPEXO
Got7 - #MTVBRKPOPGOT7
Red Velvet - #MTVBRKPOPREDVELVET
Seventeen - #MTVBRKPOPSEVENTEEN
Tiffany Young - #MTVBRKPOPTIFFANY
Wanna One - #MTVBRKPOPWANNAONE
Twice - #MTVBRKPOPTWICE
#prestatençãonogás
BK' - #MTVBRPRESTABK
Gloria Groove - #MTVBRPRESTAGLORIA
Mc Kevin o Chris - #MTVBRPRESTAKEVIN
Luísa Sonza - #MTVBRPRESTALUISA
Matuê - #MTVBRPRESTAMATUE
Mc Kekel - #MTVBRPRESTAKEKEL
Melim - #MTVBRPRESTAMELIM
Vitor Kley - #MTVBRPRESTAKLEY
MC G15 - #MTVBRZIKAMCG15
Dani Russo - #MTVBRZIKARUSSO
Jojo Maronttinni - #MTVBRZIKAJOJO
MC Kekel - #MTVBRZIKAKEKEL
MC Kevin o Chris - #MTVBRZIKAKEVIN
MC Rebecca - #MTVBRZIKAREBECCA
MC WM - #MTVBRZIKAWM
Tati Zaqui - #MTVBRZIKATATI
Ship do ano
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães - #MTVBRSHIPCARLINHOSLUCAS
Gabi Prado e João Zoli - #MTVBRSHIPPRAZOLI
Lady Gaga e Bradley Cooper - #MTVBRSHIPGAGACOOPER
Lan Lanh e Nanda Costa - #MTVBRSHIPNANLANH
Nah Cardoso e Pelu - #MTVBRSHIPNAHPELU
Vitor Kley e Gabi Melim - #MTVBRSHIPKLEYGABI
Sandy & Jr - #MTVBRVOLTOUSANDYJR
Jonas Brothers - #MTVBRVOLTOUJONASBROTHERS
Tribalistas - #MTVBRVOLTOUTRIBALISTAS
Lindsay Lohan - #MTVBRVOLTOULINDSAY
Backstreet Boys - #MTVBRVOLTOUBACKSTREETBOYS
Spice Girls - #MTVBRVOLTOUSPICEGIRLS