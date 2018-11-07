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MÚSICA

Anitta será uma das apresentadoras do Grammy Latino

Premiação da música latina ocorre no dia 15 de novembro, em Las Vegas, EUA

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 22:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 22:27
Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
A Academia Latina da Gravação anunciou uma nova relação de artistas que se apresentarão durante a 19ª edição do Grammy Latino. Anitta será uma das apresentadoras da noite, ao lado de Christian Nodal, Laura Pausini, Pepe Aguilar, Jenna Ortega e Miguel Ángel Silvestre.
Os indicados Calibre 50, Carla Morrison, Ozuna, Monsieur Periné e Rosalía farão performances musicais na noite da premiação, que contará ainda com uma apresentação especial de Nicky Jam com Steve Aoki.
O time de astros se junta ao elenco já anunciado anteriormente, que inclui nomes como Jorge Drexler, Natalia Lafourcade, Will Smith, Carlos Vives, Marc Anthony, J Balvin, Ángela Aguilar, El David Aguilar, Pablo Alborán, entre outros.
A brasileira integra também a lista de indicados ao prêmio, que é encabeçada por J Balvin - com oito indicações no Grammy Latino.
A atriz Ana de la Reguera e o cantor Carlos Rivera serão os apresentadores da noite. O evento ocorre no dia 15 de novembro, às 2h no horário de Brasília, no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

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