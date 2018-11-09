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MÚSICA

Anitta lança três músicas em línguas diferentes com o EP 'Solo'

Cantora contracena com cobras e 'consigo mesma' em novos clipes; assista

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 17:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 17:59
09/11/2018 - Anitta 'contracena' consigo mesma em cena de 'Não Perco Meu Tempo' Crédito: YouTube / @Anitta
A cantora Anitta lançou seu EP Solo, com três novas músicas e clipes: uma em português, uma em espanhol e outra em inglês.
Não Perco Meu Tempo, Veneno e Goals foram liberadas simultaneamente pela cantora. "A ideia é que esse EP pudesse me aproximar de certa forma de todos os meus fãs, no Brasil e fora dele", disse Anitta.
Em Não Perco Meu Tempo, Anitta contracena consigo mesma e traz uma letra sobre relacionamentos e autoestima.
Em Veneno, a cantora contracena com diversas cobras. Já em Goals, que contou com produção de Pharrel Williams, utilizou um estúdio com 49 metros de Chroma Key para gravação do vídeo.
Confira os resultados das músicas e vídeos abaixo:

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