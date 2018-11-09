Anitta lança três músicas em línguas diferentes com o EP 'Solo'

A cantora Anitta lançou seu EP Solo, com três novas músicas e clipes: uma em português, uma em espanhol e outra em inglês.
Não Perco Meu Tempo, Veneno e Goals foram liberadas simultaneamente pela cantora. "A ideia é que esse EP pudesse me aproximar de certa forma de todos os meus fãs, no Brasil e fora dele", disse Anitta.
Em Não Perco Meu Tempo, Anitta contracena consigo mesma e traz uma letra sobre relacionamentos e autoestima.
Em Veneno, a cantora contracena com diversas cobras. Já em Goals, que contou com produção de Pharrel Williams, utilizou um estúdio com 49 metros de Chroma Key para gravação do vídeo.
Confira os resultados das músicas e vídeos abaixo: