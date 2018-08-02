Anitta lança série de desenho infantil chamada 'Clube da Anittinha'

A agenda profissional de Anitta está indo além do The Voice mexicano e das turnês de shows. Desta vez, a cantora resolveu investir em uma série de desenhos chamada Clube da Anittinha, prevista para estrear em outubro nos canais Gloob e Gloobinho.

que a primeira temporada da obra terá dez episódios e abordará temas como educação, música, profissões e amizade. "Eu tento não só entreter e divertir as pessoas, mas passar mensagens importantes. Cada dia mais vejo a importância da educação na vida das pessoas. Procuro, muito sutilmente, passar princípios e valores no meu desenho", afirmou à colunista Patrícia Kogut.