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Anitta lança série de desenho infantil chamada 'Clube da Anittinha'

Cantora pretende transmitir mensagens educacionais às crianças: 'procuro passar princípios e valores'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 20:28

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 20:28

Seriado 'Clube da Anittinha' está previsto para estrear em outubro, o mês da criança Crédito: Instagram / @anitta
A agenda profissional de Anitta está indo além do The Voice mexicano e das turnês de shows. Desta vez, a cantora resolveu investir em uma série de desenhos chamada Clube da Anittinha, prevista para estrear em outubro nos canais Gloob e Gloobinho.
A assessoria de imprensa da Gloob informou ao
E+
que a primeira temporada da obra terá dez episódios e abordará temas como educação, música, profissões e amizade. "Eu tento não só entreter e divertir as pessoas, mas passar mensagens importantes. Cada dia mais vejo a importância da educação na vida das pessoas. Procuro, muito sutilmente, passar princípios e valores no meu desenho", afirmou à colunista Patrícia Kogut.
02/08/2018 - Seriado 'Clube da Anittinha' está previsto para estrear em outubro, o mês da criança. "Clube da Anittinha' era um sonho da cantora com o objetivo de dialogar com o público infantil Crédito: Divulgação Gloob/Gloobinho

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